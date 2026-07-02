Logo

Возио на ауто-путу са 4.2 промила алкохола: Ево колику казну је добио

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 16:19

Коментари:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Мушкарац из Мојковца (37), ухапшен је јер је на ауто-путу возио под дејством алкохола од 4,10 г/кг.

Наиме, службеници Мобилне јединице полиције тзв. “пресретачи” су предузимали појачане активности у оквиру кампање “Живи, не жури” и на ауто-путу ухапсили Ф.Д.

Венецуела земљотрес

Свијет

Мушкарац извучен испод рушевина осам дана након разорних земљотреса

“Кажњен је на суду са 30 дана затвора”, закључују из полиције.

(ЦдМ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Полиција

возио под дејством алкохола

Ауто-пут

Алкохол

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Друштво

МУП Српске издао забрану, ево на кога се односи

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Заплијењена већа количина дроге која је била намијењена за љетне забаве

1 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Пред кћерком тукао невјенчану супругу: Ухапшен мушкарац (36) због насиља у породици

2 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Амир Пашић Фаћо осуђен на двије године и осам мјесеци затвора

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Заплијењена већа количина дроге која је била намијењена за љетне забаве

1 ч

0
Блед језеро Словенија туристичка дестинација

Регион

Казна 200 евра за сједење у хладу: Нова правила на Бледу разбјеснила туристе

3 ч

1
Андреј Пленковић

Регион

Андреј Пленковић имао удес

4 ч

0
Хрватска море плажа одмор дестинација

Регион

Млади Британци партијали у Каштелима па их полиција све привела

6 ч

0

  • Најновије

17

15

Младићи брутално претучени у кафићу: Нападачи их пронашли иза шанка

17

12

На ивици смрти рекли "да": Филмска просидба на 443 метра висине завршила хапшењем

17

10

Центар дана, 02.07.2026.

17

01

Младићу (22) у Мостару петарда пукла у руци

16

59

Црна Гора: Подигнута оптужница против бившег министра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима