Возио на ауто-путу са 4.2 промила алкохола: Ево колику казну је добио

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Мојковца (37), ухапшен је јер је на ауто-путу возио под дејством алкохола од 4,10 г/кг.
Наиме, службеници Мобилне јединице полиције тзв. “пресретачи” су предузимали појачане активности у оквиру кампање “Живи, не жури” и на ауто-путу ухапсили Ф.Д.
Свијет
Мушкарац извучен испод рушевина осам дана након разорних земљотреса
“Кажњен је на суду са 30 дана затвора”, закључују из полиције.
(ЦдМ)
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