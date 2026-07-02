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Амир Пашић Фаћо осуђен на двије године и осам мјесеци затвора

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 14:32

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Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Општински суд у Сарајеву данас је првостепено осудио Амира Пашића Фаћу за кривично дјело вербалног злостављања путем интернета на двије године и осам мјесеци затвора.

Пашић се теретио за психичко злостављање неколико особа. Пресуда која је изречена данас је првостепена и на њу постоји право жалбе.

Према наводима из оптужнице, Пашић је 21. октобра 2025. године у Сарајеву био свјестан да начином свог изражавања, уз сензационалистички наступ повишеног тона, упућивањем увреда на личном, родном, професионалном и религијском основу, као и интензивних псовки, према новинарки Рабији Арифовић поступа на начин којим се вријеђа људско достојанство и тиме нарушава њен психички интегритет.

У оптужници се наводило да је у октобру прошле године упутио увреде и замјеници државног министра за људска права Душки Јуришић, а такође и након што је јавно осудила гнусне псовке и ријечи упућене новинарки Рабији Арифовић.

Наводи се и да је у периоду од 9. августа 2025. године па до 22. октобра 2025. године упутио низ псовки и увреда новинарки Далији Хасанбеговић-Конаковић путем платформе ТикТок, те федералном министру полиције Рами Исаку.

„Ове изјаве су изазвале осјећај узнемирења, повреде личног достојанства, емоционалну узнемиреност, односно структурисања стресом узрокованог поремећаја“, истакли су раније из Тужилаштва КС.

Пашић је ухапшен у октобру прошле године и већ дуже од девет мјесеци се налази у притвору.


(Кликс)

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Тагови :

Амир Пашић Фаћо

пресуда

Сарајево

интернет

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