Потврђена оптужница против Амира Пашића Фаће због насиља

Аваз
15.01.2026
12:20
Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Амира Пашића Фаће због кривичног дјела насиље.
О продужењу притвора одлучиваће суд, након што закаже рочиште, потврђено је из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.
Терети се да је током 2025. године користећи псовке и увреде путем друштвених мрежа ТикТок и Јутјуба, вријеђао достојанство четири новинарке, замјенице министра за људска права и избјеглице БиХ и министра унутрашњих послова ФБиХ, чиме је нарушио њихов психички интегритет.
- Дакле, ради се о интензивном, сензационалистичком, врло увредљивом, понижавајућем иступу осумњиченог које је усмјерено на повреду личности оштећених особа. У оптужници која је прослијеђена Опћинском суду у Сарајеву на потврђивање, предложено је продужење притвора Амиру Пашићу - раније су навели из Тужилаштва КС.
