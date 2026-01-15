Logo
Потврђена оптужница против Амира Пашића Фаће због насиља

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Амира Пашића Фаће због кривичног д‌јела насиље.

О продужењу притвора одлучиваће суд, након што закаже рочиште, потврђено је из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

Терети се да је током 2025. године користећи псовке и увреде путем друштвених мрежа ТикТок и Јутјуба, вријеђао достојанство четири новинарке, замјенице министра за људска права и избјеглице БиХ и министра унутрашњих послова ФБиХ, чиме је нарушио њихов психички интегритет.

- Дакле, ради се о интензивном, сензационалистичком, врло увредљивом, понижавајућем иступу осумњиченог које је усмјерено на повреду личности оштећених особа. У оптужници која је прослијеђена Опћинском суду у Сарајеву на потврђивање, предложено је продужење притвора Амиру Пашићу - раније су навели из Тужилаштва КС.

