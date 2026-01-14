Logo
Large banner

Погинуо пјешак у тешкој несрећи у БиХ

Извор:

Аваз

14.01.2026

23:01

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У саобраћајној несрећи која се вечерас око 20.00 сати догодила на магистралној цести М6 Столац-Чапљина, у мјесту Бобаново Село смртно је страдала једна особа.

Како је за "Аваз" потврдила Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, путничко моторно возило је ударило пјешака.

Ilu-čokolada-010925

Здравље

Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

- На мјесто догађаја изашла је екипа Хитне медицинске помоћи, чији је љекар потврдио смрт пјешака - казала је Милош.

Саобраћај је на наведеној дионици цесте у потпуности обустављен, а више информација биће познато након увиђаја који се обавља под надзором дежурног кантоналног тужиоца.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

poginuo pješak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

2 ч

0
''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

Свијет

''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

2 ч

0
Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Свијет

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

2 ч

0
Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

2 ч

0

Више из рубрике

Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

Хроника

Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

4 ч

0
Туча у Сарајеву

Хроника

Туча у сарајевском насељу, интервенисала полиција

7 ч

0
Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

Хроника

Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

8 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Погинуо пјешак у тешкој несрећи у БиХ

22

56

Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

22

49

Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

22

42

''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner