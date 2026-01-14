Погинуо пјешак у тешкој несрећи у БиХ

Извор:
Аваз
14.01.2026
23:01
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се вечерас око 20.00 сати догодила на магистралној цести М6 Столац-Чапљина, у мјесту Бобаново Село смртно је страдала једна особа.
Како је за "Аваз" потврдила Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, путничко моторно возило је ударило пјешака.
Здравље
Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот
- На мјесто догађаја изашла је екипа Хитне медицинске помоћи, чији је љекар потврдио смрт пјешака - казала је Милош.
Саобраћај је на наведеној дионици цесте у потпуности обустављен, а више информација биће познато након увиђаја који се обавља под надзором дежурног кантоналног тужиоца.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
56
22
49
22
42
22
33
Тренутно на програму