Погинуо пјешак у тешкој несрећи у БиХ

У саобраћајној несрећи која се вечерас око 20.00 сати догодила на магистралној цести М6 Столац-Чапљина, у мјесту Бобаново Село смртно је страдала једна особа.

Како је за "Аваз" потврдила Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, путничко моторно возило је ударило пјешака.

- На мјесто догађаја изашла је екипа Хитне медицинске помоћи, чији је љекар потврдио смрт пјешака - казала је Милош.

Саобраћај је на наведеној дионици цесте у потпуности обустављен, а више информација биће познато након увиђаја који се обавља под надзором дежурног кантоналног тужиоца.