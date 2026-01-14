Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

14.01.2026
22:24
Иако је ваздух у овој општини био загађен и током претходних седмица, вечерас је забиљежен нагли пораст концентрација ПМ2.5 честица, посебно у вечерњим сатима.
Концентрација је достигла алармантних 798, што спада у категорију изузетно опасног загађења.
Према ранијим наводима надлежних, проблем загађења сумпор-диоксидом (СО₂) у Какњу је у великој мјери саниран кроз техничке и организационе мјере. Међутим, фокус загађења се сада пребацио на ПМ2.5 честице, које тренутно представљају највећи ризик по здравље становништва.
Високе вриједности загађења вечерас су забиљежене и у другим градовима у Босни и Херцеговини. Према подацима организације Еко акција, концентрације ПМ2.5 износиле су: Високо 437, Сарајево 269, Травник 265, Приједор 264, Бањалука 258, Тузла 213, Маглај 210 и Зеница 208.
Надлежне институције и здравствени стручњаци препоручују грађанима, посебно дјеци, старијим особама и хроничним болесницима, да избјегавају боравак на отвореном и смање физичке активности док траје овако висок ниво загађења.
