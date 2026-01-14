Logo
Large banner

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

14.01.2026

22:24

Коментари:

0
Бањалука, загађење ваздуха
Фото: АТВ

Иако је ваздух у овој општини био загађен и током претходних седмица, вечерас је забиљежен нагли пораст концентрација ПМ2.5 честица, посебно у вечерњим сатима.

Концентрација је достигла алармантних 798, што спада у категорију изузетно опасног загађења.

Швајцарска пожар Нова година 1

Свијет

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Према ранијим наводима надлежних, проблем загађења сумпор-диоксидом (СО₂) у Какњу је у великој мјери саниран кроз техничке и организационе мјере. Међутим, фокус загађења се сада пребацио на ПМ2.5 честице, које тренутно представљају највећи ризик по здравље становништва.

Високе вриједности загађења вечерас су забиљежене и у другим градовима у Босни и Херцеговини. Према подацима организације Еко акција, концентрације ПМ2.5 износиле су: Високо 437, Сарајево 269, Травник 265, Приједор 264, Бањалука 258, Тузла 213, Маглај 210 и Зеница 208.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Надлежне институције и здравствени стручњаци препоручују грађанима, посебно дјеци, старијим особама и хроничним болесницима, да избјегавају боравак на отвореном и смање физичке активности док траје овако висок ниво загађења.

Подијели:

Тагови:

Какањ

zagađenje vazduha

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

30 мин

0
Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Занимљивости

Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

33 мин

0
Ватерполисти Србије савладали Израел

Остали спортови

Ватерполисти Србије савладали Израел

41 мин

0
Како правилно његовати ружу зими?

Савјети

Како правилно његовати ружу зими?

48 мин

0

Више из рубрике

Бијељина - град у расулу

Градови и општине

Бијељина - град у расулу

2 ч

2
Када ће бити одвезен отпад који се гомила у Бијељини?

Градови и општине

Када ће бити одвезен отпад који се гомила у Бијељини?

5 ч

0
Сарајево смог магла

Градови и општине

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

6 ч

0
Обрушила се фасада у Сарајеву

Градови и општине

Обрушила се фасада у центру града, трагедија избјегнута пуком срећом

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner