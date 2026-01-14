Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Извор:
Танјуг
14.01.2026
22:13
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да САД имају "веома добре односе са Данском", али и додао да је Гренланд стратешки важан за Америку.
- Гренланд нам је потребан. Не могу да се ослоним на Данску - истакао је Трамп.
Амерички предсједник је изразио увјерење да ће се ситуација "некако ријешити", преноси Ројтерс.
- Проблем је у томе што Данска не може ништа да уради ако Русија или Кина буду жељеле да окупирају Гренланд, али ми можемо све. То сте сазнали прошле недјеље у случају са Венецуелом - истакао је Трамп.
Он је казао ће се видјети шта ће се догодити и да ће ускоро бити информисан о исходу састанка, који су одржали амерички потпредсједник Џеј Ди Венс и амерички државни секретар Марко Рубио са данским министром спољних послова Ларсом Локеом Расмусеном и министарком спољних послова Гренланда Вивијан Моцфелт у Ајзенхауеровој згради у Вашингтону.
Гренланд је аутономна територија у саставу Данске, али се посљедњих мјесеци нашао у фокусу пажње Трампа и америчке администрације због свог стратешког значаја за Арктик и безбједност САД.
