Logo
Large banner

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Извор:

Танјуг

14.01.2026

22:13

Коментари:

0
Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД
Фото: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да САД имају "веома добре односе са Данском", али и додао да је Гренланд стратешки важан за Америку.

- Гренланд нам је потребан. Не могу да се ослоним на Данску - истакао је Трамп.

Вртић дјеца

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Амерички предсједник је изразио увјерење да ће се ситуација "некако ријешити", преноси Ројтерс.

- Проблем је у томе што Данска не може ништа да уради ако Русија или Кина буду жељеле да окупирају Гренланд, али ми можемо све. То сте сазнали прошле недјеље у случају са Венецуелом - истакао је Трамп.

Он је казао ће се видјети шта ће се догодити и да ће ускоро бити информисан о исходу састанка, који су одржали амерички потпредсједник Џеј Ди Венс и амерички државни секретар Марко Рубио са данским министром спољних послова Ларсом Локеом Расмусеном и министарком спољних послова Гренланда Вивијан Моцфелт у Ајзенхауеровој згради у Вашингтону.

merkur pixabay

Занимљивости

Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Гренланд је аутономна територија у саставу Данске, али се посљедњих мјесеци нашао у фокусу пажње Трампа и америчке администрације због свог стратешког значаја за Арктик и безбједност САД.

Подијели:

Тагови:

Америка

Grenland

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ватерполисти Србије савладали Израел

Остали спортови

Ватерполисти Србије савладали Израел

42 мин

0
Како правилно његовати ружу зими?

Савјети

Како правилно његовати ружу зими?

49 мин

0
Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Занимљивости

Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

49 мин

0
НИС започиње изградњу соларне електране

Србија

НИС започиње изградњу соларне електране

54 мин

0

Више из рубрике

Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

31 мин

0
Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

Свијет

Француска ће учествовати у европској војној мисији на Гренланду

57 мин

0
Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

Свијет

Пентагон спреман да изврши Трампова наређења у вези са Гренландом

1 ч

0
Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

Свијет

Због чега су САД замрзнуле визни режим за БиХ?

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner