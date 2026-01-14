НИС започиње изградњу соларне електране

Извор:
Танјуг
14.01.2026
21:46
Град Смедерево издао је Нафтној индустрији Србије потврду пријаве радова за изградњу соларне електране снаге 2.450 kW и пратећих објеката у Смедереву, а планирани почетак радова је 15. јануар.
Радови ће бити извођени на катастарској парцели 233/48 површине 57.965 квадрата, а која се налази у приватној својини инвеститора, наводи се у Рјешењу о грађевинској дозволи које је издато 15. децембра 2025.
