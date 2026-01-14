Logo
НИС започиње изградњу соларне електране

Танјуг

14.01.2026

21:46

НИС започиње изградњу соларне електране
Град Смедерево издао је Нафтној индустрији Србије потврду пријаве радова за изградњу соларне електране снаге 2.450 kW и пратећих објеката у Смедереву, а планирани почетак радова је 15. јануар.

Радови ће бити извођени на катастарској парцели 233/48 површине 57.965 квадрата, а која се налази у приватној својини инвеститора, наводи се у Рјешењу о грађевинској дозволи које је издато 15. децембра 2025.

На парцели ће се градити соларна фотонапонска електрана са батеријским складиштем електричне енергије (BESS).

Бруто површина објекта износи 29,37 квадрата, а висина објекта је три метра.

Предрачунска вриједност за опрему соларне електране износи 183.400.100 динара и за опрему BESS-a 27.249.000 и свеукупно износи 210.649.100 динара.

НИС

solarna elektrana

