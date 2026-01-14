Празник који шаље велику опомену: Ако изговорите ово, цијела година ће бити лоша

Извор:
Српска православна црква и вјерници 15. јануара обиљежавају празник посвећен Преподобном Серафиму Саровском, једном од најпоштованијих светитеља православља. Овај дан у народу прати посебна тишина, молитва и веровање да се управо тада најлакше проналази унутрашњи мир, здравље и душевна равнотежа.
Преподобни Серафим Саровски остао је упамћен не само као велики подвижник и чудотворац, већ и као светитељ чије су ријечи и данас снажан ослонац свима који трагају за смирењем и вером.
Преподобни Серафим Саровски био је руски монах који је највећи дио живота провео у шуми, у потпуној тишини и молитви, окружен природом и животињама. Предање каже да је достигао такав степен душевног мира да су му и дивље животиње прилазиле без страха, а посебно се помиње прича о медвједу који му се умиљавао.
Дарови које је, према вјеровању, добио од Бога - прозорљивост, исцјелитељске моћи и чудотворство - учинили су га једним од најпосећенијих духовника свог времена. Људи су му долазили по савјет, утјеху, благослов и лијек за душу и тијело, а говорило се да је дневно примао и до двије хиљаде вјерника.
Иако су га људи славили и поштовали, Серафим Саровски је себе називао "убоги Серафим", наглашавајући смерност као темељ сваке вјере. На питање шта је циљ људског живота, одговарао је једноставно и јасно: "Враћање у наручје Оца Небеског."
Преминуо је 14. јануара 1833. године, клечећи у молитви, пред иконом Пресвете Богородице "Умилење", са крстом око врата и прекрштеним рукама на грудима - како је и живио, у потпуној преданости Богу.
Народна вјеровања и обичаји на дан Светог Серафима
У народу се вјерује да је празник Преподобног Серафима Саровског дан када треба свесно успорити, избегавати свађе, тешке речи и нагле одлуке. Сматра се да оно што тог дана изговоримо и помислимо има посебан утицај на наредни период. Дакле, ако лоше говоримо о некоме и нечему и потрошимо део "нас" на негативне мисли и речи, вјерује се да ћемо годину провести у таквим мислима и ријечима.
Дан је посвећен молитви за мир у кући и здравље укућана
Не започињу се велики и ризични послови
Препоручује се тишина, повученост и боравак у молитвеном расположењу
Вјерује се да је посебно благотворно опростити се са неким са ким смо у завади
Стари су говорили да се на овај дан "чисти срце", јер Свети Серафим помаже свима који искрено траже унутрашњи мир.
Верује се да на данашњи дан треба прочитати или изговорити његове поуке, јер доносе смирење и штите од лоших мисли и несреће. Његове речи о миру и данас се сматрају духовним лијеком:
"Ништа на свијету није боље од мира у Христу."
"Мир душевни је благо које човјека приближава Богу."
"На све начине треба да се трудимо да сачувамо мир душе и да се не узнемиравамо због увреда које нам други наносе."
Посебно се вјерује да изговарање молитве за мир на овај празник доноси спокој породици и штити од болести током цијеле године.
Празник Преподобног Серафима Саровског подсећа да је унутрашњи мир највећа снага човјека. У времену буке, брзине и немира, овај дан позива на тишину, молитву и повратак себи.
Како је сам светитељ говорио, мир који носимо у себи не утиче само на нас, већ се прелива и на људе око нас. Зато се вјерује да је 15. јануар идеалан дан да се помолимо, утишамо мисли и замолимо Бога за здравље, мир и благослов у дому.
