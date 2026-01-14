Logo
Large banner

Нови случај насиља над животињама: На градском гробљу у Сарајеву упуцан пас

Извор:

Радио Сарајево

14.01.2026

20:55

Коментари:

0
Нови случај насиља над животињама: На градском гробљу у Сарајеву упуцан пас
Фото: Printscreen/Facebook/Prijatelji životinja

Удружење "Пријатељи животиња" је обавијестило јавност о новом случају насиља над животињама у главном граду Босне и Херцеговине.

Како су из “Пријатељи животиња” објавили у сриједу, 14. јануара, у послијеподневним сатима, добили су информацију да се на подручју Општине Илиџа, тачније на градском гробљу Влаково, налази пас са тешким повредама и како му је хитно потребна помоћ.

Грађани, ветеринари и активисти су се врло брзо јавили и понудили своју помоћ у коментарима на друштвнеим мрежама.

Нажалост, наредна објава удружења наводи даје, упркос брзој реакцији грађана и Удружења “Indy шапице”, те господина који се понудио помоћи и одвести пса ветеринару, рањени пас нажалост затечен без знакова живота, преноси Радиосарајево.ба.

Из удружења су истакли да су сви дубоко потресени те су истакли да је пуцање у насељеном мјесту и убијање јадних живих бића недопустиво.

"У нама је љутња, туга, презир… несхватљиво колико мораш бити зао и суров да тако нешто учиниш.Државо, пробуди се", навели су из Удружења “Пријатељи животиња”.

Они су такође позвали све свједоке да одмах да реагују и позову полицију, како би овај случај добио кривични епилог.

Подијели:

Тагови:

злостављање животиња

pas

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

Свијет

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

1 ч

0
Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

Хроника

Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

2 ч

0
Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

Култура

Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

2 ч

0
Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Свијет

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

2 ч

0

Више из рубрике

Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године

Друштво

Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године

3 ч

0
Епископ Сергије: Jади Мустафе Церића

Друштво

Епископ Сергије: Jади Мустафе Церића

5 ч

1
Прошла година међу три најтоплије

Друштво

Прошла година међу три најтоплије

6 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

Веће партиципације у болницама у Српској, познато за које услуге

7 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner