Нови случај насиља над животињама: На градском гробљу у Сарајеву упуцан пас

Радио Сарајево
14.01.2026
20:55
Удружење "Пријатељи животиња" је обавијестило јавност о новом случају насиља над животињама у главном граду Босне и Херцеговине.
Како су из “Пријатељи животиња” објавили у сриједу, 14. јануара, у послијеподневним сатима, добили су информацију да се на подручју Општине Илиџа, тачније на градском гробљу Влаково, налази пас са тешким повредама и како му је хитно потребна помоћ.
Грађани, ветеринари и активисти су се врло брзо јавили и понудили своју помоћ у коментарима на друштвнеим мрежама.
Нажалост, наредна објава удружења наводи даје, упркос брзој реакцији грађана и Удружења “Indy шапице”, те господина који се понудио помоћи и одвести пса ветеринару, рањени пас нажалост затечен без знакова живота, преноси Радиосарајево.ба.
Из удружења су истакли да су сви дубоко потресени те су истакли да је пуцање у насељеном мјесту и убијање јадних живих бића недопустиво.
"У нама је љутња, туга, презир… несхватљиво колико мораш бити зао и суров да тако нешто учиниш.Државо, пробуди се", навели су из Удружења “Пријатељи животиња”.
Они су такође позвали све свједоке да одмах да реагују и позову полицију, како би овај случај добио кривични епилог.
