Грађани тужили банке због трошкова обраде кредита и добили новац – сада морају да га врате и то са каматом

Аутор:АТВ
17.03.2026
13:12
Коментари:1
Врховни суд је 2018. године одлучио да банка нема право да наплаћује услуге обраде кредита. До краја 2021. више од 200.000 грађана поднело је тужбе против банака потражујући новац назад. Добијали су пресуде, све док Врховни касациони суд није преиначио свој став. Банке сада траже да грађани врате новац.
Три пута су банке покушале да заштите сопствене интересе, а када је Врховни суд донео одлуку, то им је и успело, пише РТС.
Објашњење је да увидом у Закон о финансијским услугама и Закон о банкама, банка има право да наплати трошкове, да ли у оквиру камате или као засебну ставку под називом – обрада кредита.
"Сада је питање да ли банка има право на то или не. Уколико је клијенту предочено пре потписивања уговора које су његове обавезе према кредиту – онда имају право. Пристали сте на то, а онда је нејасним тумачењем појединих судова дошло до забуне. Ту је у питању спорост судских инстанци које нису одмах пажљиво погледале Закон о финансијским услугама и Закон о банкама, у којима се каже – ако сте дали сагласност, потписали, то је споразумна воља двеју страна, онда немате право да се жалите", наводи Владимир Васић, финансијски стратег.
Дејан Гавриловић из Удружења за заштиту потрошача "Ефектива" каже да сада клијент који је већ наплатио новац и платио адвоката, тај новац мора да врати.
"Пет година уназад нама се жале клијенти, да су добили спор и новац им је исплаћен, а онда након две године добијају решење да све то морају да врате", додаје Гавриловић.
Банкама се враћа износ са затезном каматом
Клијенти о којима је реч морају банкама да врате износ са затезном каматом. Адвокати су својевремено клијентима обећавали да ће сигурно добити одштету.
"Деценијама је био познат став – није било спорно да ли банке имају право да наплаћују трошкове обраде кредите, већ је било спорно да се ти трошкови прикажу, да буду стварни, да их образложите, да знате зашто плаћате ту накнаду", објашњава адвокат Мирослав Живковић.
Требало би да сада Уставни суд одлучи о жалби. До тада грађани морају да врате новац. Само сада, након урачунавања камате, већу суму од оне коју су од банке наплатили.
