Лоше вијести за купце: Спремите се за нови скок цијена телефона и рачунара

Аутор:

АТВ

17.03.2026

11:06

Laptop, Google, računar
Фото: Pexels

Глобално тржиште рачунара и паметних телефона суочава се са новим таласом поскупљења, а главни разлог је нагли раст материјала за производњу полупроводника.

Ако сте планирали куповину новог лаптопа или паметног телефона, можда је сада прави тренутак да то и учините. Најновији извештаји указују на то да се ИТ индустрија суочава са новим глобалним проблемом који би могао значајно да подигне цијене уређаја у наредним мјесецима.

Иако смо навикли да цијене диктирају инфлација или трошкови транспорта, нови талас поскупљења долази директно из фабрика полупроводника. Главни кривац је скок цијена сировина и компоненти неопходних за производњу чипова, али и све већи трошкови енергије који погађају гиганте попут ТСМЦ-а.

Како преносе технолошки портали, ТСМЦ, који производи процесоре за Епл, Нвидиу и АМД, наводно планира повећање цена својих услуга. С обзиром на то да они држе огроман дио тржишта, ово ће се неизбјежно прелити на крајње кориснике.

Стручњаци предвиђају да би поскупљење могло да погоди неколико кључних категорија:

Премиум паметни телефони: Нови модели најпознатијих брендова могли би да пробију досадашње ценовне границе.

"Није ријеч само о једном фактору, већ о 'савршеној олуји' раста трошкова производње и огромне потражње за АИ чиповима која 'усисава' све ресурсе," наводи се у извјештају.

Додатни притисак ствара и експанзија вјештачке интелигенције. Велике компаније се утркују ко ће купити више моћних чипова за АИ сервере, што оставља мање капацитета за стандардне компоненте које иду у обичне кућне рачунаре и телефоне. Мања понуда уз исту или већу потражњу, по правилу економије, увијек води ка вишим цијенама.

Остаје да видимо како ће се домаћи трговци прилагодити овим промјенама, али досадашња пракса показује да се глобални потреси на тржишту технике врло брзо осете и код нас, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

