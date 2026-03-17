Забиљежите датуме: Freshwave фестивал од 6. до 8. августа на Кастелу

17.03.2026
Почетак августа у Бањалуци већ годинама резервисан је за један од најпрепознатљивијих музичких догађаја у региону, Freshwave фестивал, који ће ове године бити одржан од 6. до 8. августа на тврђави Кастел.
Организатори најављују да издање за 2026. годину доноси искорак у концепту фестивала, уз фокус на повезивање различитих музичких праваца и сцена, чиме Freshwave додатно учвршћује своју позицију на регионалној фестивалској мапи.
Овогодишњи слоган фестивала, "Enter the Nexus", симболично представља идеју сусрета и повезивања, како умјетника и публике, тако и различитих жанрова и креативних енергија.
"Enter the Nexus је тачка спајања, мјесто гдје се сусрећу музика, људи и идеје. Управо то желимо да понудимо публици ове године: јединствено искуство у којем се бришу границе између сцена и ствара нова фестивалска енергија", наводе организатори.
Економија
Позната фирма отпустила 348 радника: Послали им мејл са отказом усред смјене
Током три фестивалске ноћи, тврђава Кастел претвара се у центар савремене музичке културе, звукови проналазе заједнички ритам и публика заједно ствара енергију која дефинише фестивал.
Freshwave тако постаје Nexus љета, простор сусрета, повезивања и заједничког доживљаја музике.
Управо овај фестивал из године у годину окупља све већи број посјетилаца из земље, региона и иностранства, чиме значајно доприноси туристичкој и културној понуди Бањалуке.
Freshwave Фестивал одржава се од 2012. године и до сада је угостио бројна позната имена свјетске и регионалне музичке сцене, потврђујући статус једног од најважнијих догађаја овог типа у југоисточној Европи.
Организатори позивају све љубитеље музике да већ сада забиљеже датуме, 6, 7. и 8. август, када ће Кастел поново постати епицентар фестивалских дешавања.
Улазак у "Nexus" почиње овог љета.
