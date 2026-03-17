Logo
Large banner

Забиљежите датуме: Freshwave фестивал од 6. до 8. августа на Кастелу

Аутор:

АТВ

17.03.2026

11:02

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Почетак августа у Бањалуци већ годинама резервисан је за један од најпрепознатљивијих музичких догађаја у региону, Freshwave фестивал, који ће ове године бити одржан од 6. до 8. августа на тврђави Кастел.

Организатори најављују да издање за 2026. годину доноси искорак у концепту фестивала, уз фокус на повезивање различитих музичких праваца и сцена, чиме Freshwave додатно учвршћује своју позицију на регионалној фестивалској мапи.

Овогодишњи слоган фестивала, "Enter the Nexus", симболично представља идеју сусрета и повезивања, како умјетника и публике, тако и различитих жанрова и креативних енергија.

"Enter the Nexus је тачка спајања, мјесто гдје се сусрећу музика, људи и идеје. Управо то желимо да понудимо публици ове године: јединствено искуство у којем се бришу границе између сцена и ствара нова фестивалска енергија", наводе организатори.

Посао

Економија

Позната фирма отпустила 348 радника: Послали им мејл са отказом усред смјене

Током три фестивалске ноћи, тврђава Кастел претвара се у центар савремене музичке културе, звукови проналазе заједнички ритам и публика заједно ствара енергију која дефинише фестивал.

Freshwave тако постаје Nexus љета, простор сусрета, повезивања и заједничког доживљаја музике.

Управо овај фестивал из године у годину окупља све већи број посјетилаца из земље, региона и иностранства, чиме значајно доприноси туристичкој и културној понуди Бањалуке.

Freshwave Фестивал одржава се од 2012. године и до сада је угостио бројна позната имена свјетске и регионалне музичке сцене, потврђујући статус једног од најважнијих догађаја овог типа у југоисточној Европи.

Организатори позивају све љубитеље музике да већ сада забиљеже датуме, 6, 7. и 8. август, када ће Кастел поново постати епицентар фестивалских дешавања.

Улазак у "Nexus" почиње овог љета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

fresh wave festival

Бањалука

festival

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје

Бања Лука

Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје

5 ч

0
Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Бања Лука

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

21 ч

0
Априлили

Бања Лука

Припремите лепезе (и јакне) - стиже "Менопаиза" на Априлили фест

22 ч

0
Непознати мушкарци пресрећу дјецу код моста у Пријечанима: Родитељи у паници

Бања Лука

Непознати мушкарци пресрећу дјецу код моста у Пријечанима: Родитељи у паници

23 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

12

43

Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

12

40

Показала све: Испливао садржај Онли Фенса Мирјане Пајковић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner