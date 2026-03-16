Непознати мушкарци пресрећу дјецу код моста у Пријечанима: Родитељи у паници

16.03.2026
Мјештани насеља Пријечани и Залужани већ данима страхују за безбједност своје дјеце која свакодневно прелазе мост на путу до школе након што је ученик седмог разреда Основне школе "Јован Дучић" у Залужанима пријавио да га је непознати мушкарац пратио на мосту у Пријечанима.
Школа је о свему обавијестила полицију и затражила појачано присуство патрола у вријеме када дјеца излазе из школе.
Дјечак примијетио да га прати непознати мушкарац
Директорица ове школе Ранкица Пушић за "Глас Српске" рекла је да је ученик седмог разреда након завршене наставе у другој смјени кренуо кући преко моста у Пријечанима када је схватио да га непозната особа прати, вјероватно мушкарац.
"На самом мосту казао је да је било више пролазника, а када их је дјечак прошао схватио је да га још увијек прати исти човјек. То је било навече око седам сати", појаснила је она.
Према њеним ријечима, дјечак је успио да замете свој траг тако што је ушао у једну од уличица.
"Вирио је и посматрао особу како се окреће и гледа гдје се изгубио дјечак. Ушао је у кућу узнемирен, како је отац рекао разредници. Нисмо знали о томе док родитељ није дошао сутрадан у школу и обавијестио нас", навела је она, додавши да је отац обавијестио полицију.
Овај отац и син, како је рекла Пушићева, видјели су паркирано возило марке "фолксваген" у којем је била већ једна особа, али и особу која је пратила дјечака како улази у тај аутомобил.
"Сјели су у свој ауто и кренули за тим "голфом" до Лакташа, а у Клашницама им се изгубио из вида", поручила је она.
Као директор школе, Пушићева је обавијестила станицу полиције у Лазареву, те послала допис за који још увијек чека одговор.
"У допису смо захтијевали да се у периоду од 18 до 19 часова дежура на правцу од пружног прелаза у Залужанима, те до и преко моста у Пријечанима, кад дјеца излазе из школе", истакла је она.
Ђаци пријавили окупљање сумњивих особа код моста
Ђаци су такође пријавили, каже Пушићева, да се код моста окупља одређени број непознатих лица могуће и у алкохолисаном стању, те да их то јако плаши.
"Полиција треба да мотри и провјери ко су ти људи и из ког разлога су ту. Родитељи су преплашени, одржан је родитељски састанак, а разредници су обавили разговор са родитељима. Предузели смо мјере у надлежности школе И договорили да наставници након шестог часа исконтролишу да дјеца која пјешаче према Пријечанима иду заједно од куће до школе", нагласила је она.
Према тврдњама родитеља, дјеца су у више наврата примијетила групу непознатих мушкараца која их прати, нарочито у вечерњим часовима када се враћају са наставе, а због изостанка реакције надлежних, очеви најављују да ће сами преузети бригу о сигурности пролаза преко Врбаса.
"Дјеца су престрашена и кући долазе видно узнемирена. Причају како их код моста чекају мушкарци који их фиксирају погледом или прате одређени дио пута. То више нису појединачни случајеви, већ појава која се понавља и на коју не можемо затворити очи", каже један од забринутих родитеља из Пријечана.
Поред тога, мјештани упозоравају и на присуство старијег мушкарца, за којег вјерују да је лошег здравственог стања. Према њиховим ријечима, он се често скида наг уз обалу ријеке у тренутку када дјеца прелазе мост, бацајући камење у воду и изазивајући додатну панику међу основцима.
Оно што посебно забрињава јесте чињеница да се, према ријечима мјештана, проблем већ дуже вријеме не рјешава, што је довело до врхунца незадовољства међу очевима престрашене дјеце.
"Чекали смо да институције ураде свој посао, али помака нема. Већ смо почели да се договарамо међу собом. Очеви су спремни да се самоорганизују, да праве дежурства и сами сачекују те особе код моста. Ми не желимо инциденте, али ако наша дјеца нису сигурна на путу до школе, ми смо дужни да их заштитимо по сваку цијену", поручују огорчени мјештани.
