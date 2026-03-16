Више бањалучких насеља данас без струје

Аутор:АТВ
16.03.2026
07:13
Коментари:0
Због радова ће ови дијелови Бањалуке остати без електричног напајања.
Дијелови насеља Пријаковци и Радињача, ће остати без напајања од 08:30 до 10:00 часова, док ће у периоду од 10:00 до 12:00 часова дијелови насеља Поткозарје, Мишин Хан, Верићи, Бистрица, Пискавица и Шимићи остати без струје.
Република Српска
У периоду од 09:00 до 12:00 ће дијелови улица Академика Јована Сурутке бр. 9 и 15-25 и Бранка Ћопића бр. 9-11 остати без електричне енергије. Такође, без електричне енергије ће остати дијелови улица Љевчанска, Банијска и Краља Александра И Карађорђевића, у периоду од 09:00 до 14:00 часова.
