Избио пожар у кући, има повријеђених

Аутор:АТВ
16.03.2026
08:12
Коментари:0
У раним јутарњим часовима, око 5 сати, у Младеновцу је избио стравичан пожар у породичној кући у којем је једна особа задобила повреде опасне по живот.
Према сазнањима портала Телеграф, у ватреној стихији тешко је повријеђен млађи мушкарац. Он је хитно транспортован у болницу, а према незваничним информацијама, љекари су констатовали опекотине трећег степена на великом дјелу тијела.
Ватрогасне екипе су на терен изашле одмах по позиву. Захваљујући брзој реакцији, припадници ватрогасне јединице успјели су да локализују пожар и спрече његово ширење на суседне објекте. Иако је материјална штета на самој кући велика, најкритичније је стање повријеђеног младића о чијем се опоравку брину медицински стручњаци.
Сцена
О цијелом случају одмах је обавјештено и надлежно тужилаштво. Полиција и дежурни тужилац обавиће увиђај како би се утврдио тачан узрок избијања ватре. Тренутно није познато да ли је до пожара дошло због неисправних инсталација, људског фактора или неког трећег узрока, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
58
09
57
09
52
09
43
09
41
Тренутно на програму