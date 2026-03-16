Избио пожар у кући, има повријеђених

АТВ

16.03.2026

08:12

Фото: Pixabay

У раним јутарњим часовима, око 5 сати, у Младеновцу је избио стравичан пожар у породичној кући у којем је једна особа задобила повреде опасне по живот.

Према сазнањима портала Телеграф, у ватреној стихији тешко је повријеђен млађи мушкарац. Он је хитно транспортован у болницу, а према незваничним информацијама, љекари су констатовали опекотине трећег степена на великом дјелу тијела.

Брза интервенција ватрогасаца

Ватрогасне екипе су на терен изашле одмах по позиву. Захваљујући брзој реакцији, припадници ватрогасне јединице успјели су да локализују пожар и спрече његово ширење на суседне објекте. Иако је материјална штета на самој кући велика, најкритичније је стање повријеђеног младића о чијем се опоравку брину медицински стручњаци.

Истрага у току

О цијелом случају одмах је обавјештено и надлежно тужилаштво. Полиција и дежурни тужилац обавиће увиђај како би се утврдио тачан узрок избијања ватре. Тренутно није познато да ли је до пожара дошло због неисправних инсталација, људског фактора или неког трећег узрока, преноси Телеграф.

