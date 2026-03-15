Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

Извор:
Танјуг
15.03.2026
07:43
Ватрогасци су око 23.30 сата угасили пожар који је избио на Савском насипу у Блоку 45 на Новом Београд, јавља репортер Танјуга.
На лицу мјеста су и даље два ватрогасна возила, као и полиција која обезбјеђују простор како грађани не би прилазили.
Пожар је избио око 21.00 сат на напуштеном сплаву и том приликом, према незваничним информацијама, нико није повријеђен.
Како су пренијели београдски медији ватра је потпуно захватила објекат сплава због чега се срушио кров.
Свједоци тврде да се непосредно пре избијања пожара чула експлозија, након чега је ватра захватила објекат.
Увиђај је у току и надлежни испитују узрок пожара.
