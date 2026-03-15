Logo
Large banner

Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

Извор:

Танјуг

15.03.2026

07:43

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Ватрогасци су око 23.30 сата угасили пожар који је избио на Савском насипу у Блоку 45 на Новом Београд, јавља репортер Тан‌југа.

На лицу мјеста су и даље два ватрогасна возила, као и полиција која обезбјеђују простор како грађани не би прилазили.

Пожар је избио око 21.00 сат на напуштеном сплаву и том приликом, према незваничним информацијама, нико није повријеђен.

Како су пренијели београдски медији ватра је потпуно захватила објекат сплава због чега се срушио кров.

Свједоци тврде да се непосредно пре избијања пожара чула експлозија, након чега је ватра захватила објекат.

Увиђај је у току и надлежни испитују узрок пожара.

Подијели:

Тагови :

splav

пожар

Нови Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

Свијет

Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

14 ч

1
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца зауставила концерт, реаговало обезбјеђење

15 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Познат узрок несреће у којој је живот изгубио држављанин БиХ

15 ч

0
Обрадовић: Имамо план за Дубаи

Кошарка

Обрадовић: Имамо план за Дубаи

15 ч

0

Више из рубрике

Уклоњени ћирилични натписи на Косову

Србија

Шта Србима на КиМ доноси примјена Закона о странцима

20 ч

0
Стиже помоћ за пензионере са најнижим примањима

Србија

Стиже помоћ за пензионере са најнижим примањима

22 ч

0
Петковић: Пронађено рјешење које омогућава опстанак Срба на вјековним огњиштима

Србија

Петковић: Пронађено рјешење које омогућава опстанак Срба на вјековним огњиштима

1 д

0
Густи дим се надвио над Новим Садом због великог пожара

Србија

Густи дим се надвио над Новим Садом због великог пожара

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner