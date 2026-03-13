Густи дим се надвио над Новим Садом због великог пожара

13.03.2026
20:39
У Думбову, дијелу Беочина према Раковцу, вечерас је избио пожар у риту, а дим се шири и Новим Садом.
У Управи за ванредне ситуације рекли су за РТС да гори трска и да стамбено насеље које је у близини није угрожено.
Филмска пљачка златаре: Лопови за 70 секунди украли накит вриједан 1,7 милиона долара
На терену су ватрогасци и полиција која удаљава људе са пута.
У селу Раковац се осјећа мирис паљевине, а под густим, црним димом је и већи дио Новог Сада.
