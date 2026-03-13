ФК Раднички иступио из лиге

Извор:
Курир
13.03.2026
11:57

Фудбалски клуб Раднички Зрењанин донио је одлуку да се повуче из свих такмичења у којима је учествовао. Ову информацију потврдио је Фудбалски савез Војводине, који је почетком марта добио званичан допис клуба.
Према тој одлуци, сениорски тим више неће играти у Војвођанска лига Исток, док су из такмичења иступиле и млађе селекције, укључујући омладинце који су наступали у Омладинска лига Војводине.
Овај потез представља још један тежак ударац за спорт у Зрењанин, који се већ дуже вријеме суочава са озбиљним проблемима у спортским клубовима и инфраструктури.
У посљедњих неколико година више спортских колектива нашло се у финансијским и организационим потешкоћама, што је довело до повлачења из такмичења или гашења појединих клубова.
Све ово погоршало је ионако тешку ситуацију у граду који је некада имао значајну спортску традицију.
