ФК Раднички иступио из лиге

Извор:

Курир

13.03.2026

11:57

ФК Раднички иступио из лиге
Фото: АТВ

Фудбалски клуб Раднички Зрењанин донио је одлуку да се повуче из свих такмичења у којима је учествовао. Ову информацију потврдио је Фудбалски савез Војводине, који је почетком марта добио званичан допис клуба.

Према тој одлуци, сениорски тим више неће играти у Војвођанска лига Исток, док су из такмичења иступиле и млађе селекције, укључујући омладинце који су наступали у Омладинска лига Војводине.

Наставак низа

Овај потез представља још један тежак ударац за спорт у Зрењанин, који се већ дуже вријеме суочава са озбиљним проблемима у спортским клубовима и инфраструктури.

У посљедњих неколико година више спортских колектива нашло се у финансијским и организационим потешкоћама, што је довело до повлачења из такмичења или гашења појединих клубова.

Све ово погоршало је ионако тешку ситуацију у граду који је некада имао значајну спортску традицију.

