Logo
Large banner

Нови детаљи несреће у којој је страдао Драган Лазић: Ево шта је утврдила истрага

Аутор:

АТВ

12.03.2026

18:36

Коментари:

0
Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића
Фото: Screenshot

Тешка саобраћајна несрећа у којој је живот изгубио Драган Лазић из Брестача, рођени брат пјевача Дарка Лазића, догодила се 11. марта око 17 часова на путу у близини Владимираца код Шапца.

Према информацијама, у несрећи су учествовали мотоцикл марке "Сузуки" којим је управљао Драган и путнички аутомобил "Опел Астра" којим је управљао В. К. (62) из Шапца.

Први резултати истраге указују да је до несреће дошло када је возач аутомобила започео скретање улево ка Шабачком путу, док је из супротног правца наилазио мотоцикл. Тада је дошло до снажног судара, предњи део мотоцикла ударио је у задњи десни дио аутомобила.

Како је саопштио Младен Мијатовић, утврђено је да Драган Лазић није посједовао одговарајућу категорију возачке дозволе за управљање мотоциклом. Такође, потврђено је да возач аутомобила није био под дејством алкохола.

Доктор

Здравље

Стручњаци упозоравају на тиху епидемију: Чак 700.000 људи има ово обољење

"Истрагом је утврђено да возач аутомобила у тренутку несреће није био под дејством алкохола. Такође, утврђено је да је возач мотоцикла поседовао возачку дозволу за управљање мотоциклом до 50 кубика, али није имао категорију за вожњу мотоцикла кубикаже 1000 цм3. Током даљег судског процеса и истраге током вјештачења требало би да буду прецизнои утврђеене брзине кретања аутомобила и мотоцикла непосредно прије саобраћајне незгоде и судара, као и да ли је возач аутомобила користио показиваче правца приликом скретања са главног пута на споредни пут. Током даље истраге требало би да буду утврђене остале околности које су утицале да се догоди саобраћајна незгода са трагичним последицама", саопштио је репортер ТВ Пинк Младен Мијатовић на свом профилу на Инстаграму, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Лазић

Погинуо брат Дарка Лазића

Брат Дарка Лазића

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Апсурдно је

1 ч

0
Стручњаци упозоравају на тиху епидемију: Чак 700.000 људи има ово обољење

Здравље

Стручњаци упозоравају на тиху епидемију: Чак 700.000 људи има ово обољење

1 ч

0
Шкода

Ауто-мото

Шкода остварила рекордан годишњи профит

2 ч

0
Прозор, чишћење

Регион

Ужасна несрећа: Прозор убио чистачицу у библиотеци

2 ч

1

Више из рубрике

Дарко и Драган Лазић

Србија

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

4 ч

0
Дарко Лазић

Србија

Познато кад је сахрана брата Дарка Лазића

8 ч

0
Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

Србија

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

9 ч

0
Полиција Србија

Србија

Ужас: Мушкарац (71) избо двије жене па једну полио бензином

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

20

06

Детаљи удеса код Приједорске петље: Три особе пребачене на УКЦ

20

04

Саги о бањалучком паркингу нема краја: Станивуковић најављује нову одлуку

19

57

Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

19

54

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner