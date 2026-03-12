Нови детаљи несреће у којој је страдао Драган Лазић: Ево шта је утврдила истрага

Аутор:АТВ
12.03.2026
18:36
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа у којој је живот изгубио Драган Лазић из Брестача, рођени брат пјевача Дарка Лазића, догодила се 11. марта око 17 часова на путу у близини Владимираца код Шапца.
Према информацијама, у несрећи су учествовали мотоцикл марке "Сузуки" којим је управљао Драган и путнички аутомобил "Опел Астра" којим је управљао В. К. (62) из Шапца.
Први резултати истраге указују да је до несреће дошло када је возач аутомобила започео скретање улево ка Шабачком путу, док је из супротног правца наилазио мотоцикл. Тада је дошло до снажног судара, предњи део мотоцикла ударио је у задњи десни дио аутомобила.
Како је саопштио Младен Мијатовић, утврђено је да Драган Лазић није посједовао одговарајућу категорију возачке дозволе за управљање мотоциклом. Такође, потврђено је да возач аутомобила није био под дејством алкохола.
"Истрагом је утврђено да возач аутомобила у тренутку несреће није био под дејством алкохола. Такође, утврђено је да је возач мотоцикла поседовао возачку дозволу за управљање мотоциклом до 50 кубика, али није имао категорију за вожњу мотоцикла кубикаже 1000 цм3. Током даљег судског процеса и истраге током вјештачења требало би да буду прецизнои утврђеене брзине кретања аутомобила и мотоцикла непосредно прије саобраћајне незгоде и судара, као и да ли је возач аутомобила користио показиваче правца приликом скретања са главног пута на споредни пут. Током даље истраге требало би да буду утврђене остале околности које су утицале да се догоди саобраћајна незгода са трагичним последицама", саопштио је репортер ТВ Пинк Младен Мијатовић на свом профилу на Инстаграму, преноси Курир.
