Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

Директор америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) Каш Пател рекао је да су агенти на терену због, како је навео, инцидента у којем су учествовали возило које је намерно ударило у објекат и наоружани нападач.
Према извјештајима са лица мјеста, возило је испрва ударило у зграду синагоге, док снимци показују велики број полицијских возила око објекта из чијег крова излази дим.
Полиција државе Мичиген саопштила је да је упозната са инцидентом са активним нападачем и позвала грађане да се не приближавају том подручју како би полицијске екипе могле несметано да дјелују, преноси Детроит Нјуз.
Истовремено су појачане полицијске патроле код других вјерских објеката у округу.
Јеврејска федерација Детроита саопштила је да је упозната са безбједносним инцидентом у синагоги и да су јеврејске институције у том подручју из предострожности увеле привремену блокаду.
На мјесто догађаја стигле су десетине полицијских и возила хитних служби из више градова у округу Оукленд, укључујући државну полицију и полицијске управе Вест Блумфилда, Фармингтон Хилса, Клосона, Обурн Хилса, Бирмингема и Плезант Риџа.
Портпарол канцеларије шерифа округа Оукленд Стивен Хубер изјавио је да полиција тренутно претражује зграду, али није изнио додатне детаље.
Гувернерка Мичигена Гречен Витмер изјавила је да прати извјештаје о инциденту са пуцњавом у синагоги и да власти раде са полицијом државе Мичиген на прикупљању додатних информација.
"Антисемитизму и насиљу нема мјеста у Мичигену", поручила је Витмер у објави на друштвеној мрежи Икс.
