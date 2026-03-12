Logo
Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

Агенције

12.03.2026

19:41

Директор америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) Каш Пател рекао је да су агенти на терену због, како је навео, инцидента у којем су учествовали возило које је намерно ударило у објекат и наоружани нападач.

Према извјештајима са лица мјеста, возило је испрва ударило у зграду синагоге, док снимци показују велики број полицијских возила око објекта из чијег крова излази дим.

Полиција државе Мичиген саопштила је да је упозната са инцидентом са активним нападачем и позвала грађане да се не приближавају том подручју како би полицијске екипе могле несметано да дјелују, преноси Детроит Нјуз.

Истовремено су појачане полицијске патроле код других вјерских објеката у округу.

Јеврејска федерација Детроита саопштила је да је упозната са безбједносним инцидентом у синагоги и да су јеврејске институције у том подручју из предострожности увеле привремену блокаду.

Свијет

Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

На мјесто догађаја стигле су десетине полицијских и возила хитних служби из више градова у округу Оукленд, укључујући државну полицију и полицијске управе Вест Блумфилда, Фармингтон Хилса, Клосона, Обурн Хилса, Бирмингема и Плезант Риџа.

Портпарол канцеларије шерифа округа Оукленд Стивен Хубер изјавио је да полиција тренутно претражује зграду, али није изнио додатне детаље.

Гувернерка Мичигена Гречен Витмер изјавила је да прати извјештаје о инциденту са пуцњавом у синагоги и да власти раде са полицијом државе Мичиген на прикупљању додатних информација.

"Антисемитизму и насиљу нема мјеста у Мичигену", поручила је Витмер у објави на друштвеној мрежи Икс.

