Ове бањалучке улице остају без струје

АТВ

12.03.2026

20:49

Ове бањалучке улице остају без струје
Фото: Уступљена фотографија

Због радова поједини дијелови Бањалуке сутра остају без електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Бошка Тошића, Булевар војводе Степе Степановића бр. 18-95, Сређе Злопоглеђе бр. 4, Јасеновачких логораша и Мајке Југовића остају неће имати електричне енергије од 09:00 до 11:00 часова.

Владимир Путин

Свијет

Путин хитно позвао предсједника Уједињених Емирата, ово је разлог

Без струје ће такође остати и дијелови улица Бранка Кошчице и Боланог Дојчина у периоду од 09:00 до 14:00 часова.

