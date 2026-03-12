Ове бањалучке улице остају без струје

Аутор:АТВ
Због радова поједини дијелови Бањалуке сутра остају без електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Бошка Тошића, Булевар војводе Степе Степановића бр. 18-95, Сређе Злопоглеђе бр. 4, Јасеновачких логораша и Мајке Југовића остају неће имати електричне енергије од 09:00 до 11:00 часова.
Без струје ће такође остати и дијелови улица Бранка Кошчице и Боланог Дојчина у периоду од 09:00 до 14:00 часова.
