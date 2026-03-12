Logo
Смијењен Драган Миоковић

12.03.2026

21:20

Драган Миоковић
Фото: Printscreen/Youtube/TV Sarajevo

На данашњој сједници Представничког дома Парламента ФБиХ Драган Миоковић (Наша странка) је смијењен с мјеста предсједавајућег Представничког дома.

Миоковић је смијењен гласовима ХДЗ-а БиХ, ХСС-a, ХРС-а, СДА, ДФ-а и Странке за БиХ.

Хајрудин Билалић

БиХ

Свијет у рату за нафту, а код Хајре у Барама нафта тече у ријеку

За смјену Миоковића гласало је 56 представника, против је било 16, док је 9 заступника било суздржано.

smjena

ФБиХ

Наша странка

Драган Миоковић

