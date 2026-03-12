Црвени аларм у БиХ: И даље траје потрага за терористима са бх. пасошем?

Аутор:АТВ
12.03.2026
19:49
Коментари:0
Забрињавајуће велики број бх држављана и даље је на црвеним потјерницама Интерпола. Стручњаци за безбједност подсјећају да у посљедњој деценији ниједан терористички напад није прошао, а да у то БиХ на неки начин није била уплетена. Је ли то и црвени аларм за БиХ?
Годинама ових 15 имена стоји на Интерполовој црвеној потјерници. И то због тероризма. Нека са фотографијама, нека чак и без ње. Не зна се гдје су, под којим именом живе, нити да ли су још увијек у Сирији, Ираку или негдје треће. Једно од најзвучнијих имена је Фикрет Зукић. Хапшен је у акцији „Дамаск" 2014. године. Убрзо пуштен на слободу. Након чега одлази у Сирију. Са собом је повео и читаву породицу. Мурадиф Хамзабеговић још је једно име које се годинама провлачи кроз јавност. Осуђен због кријумчарења, Такође побјегао у Сирију. У свему томе помагала му је супруга Сена Хамзабеговић. Оптужница ју је теретила да је лично носила и слала новац у Сирију у износу од 116 хиљада евра. Међутим, због недостатка доказа, Суд БиХ ју је ослободио оптужби. Ипак, опасност није престала.Према процјенама струке и даље постоје спавачи.
"Дакле, у посљедњих 10 година ни један терористички догађај да на њему нису учествовали и били на неки начин везани или држављани БиХ или су боравили у Бих, или су се припремали за такав чин. Наравно да су они један период били успавани да су чекали. Ђелују из таме и чекају погодан тренутак. Врло је могуће да се појави некакав такав инцидент. А који може онда касније да изазове велике проблеме",рекао је стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
Према процјенама безбједносних структура, између 250 и 300 бх. држављана од 2012. године отишло је на ратишта у Сирију и Ирак. Један од њих је и Салем Хасић из Тузле. Налази се у затвору у Камишлију. Тврди је да је дошао да „помогне браћи".
Свијет
Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен
"Направио сам грешку што сам дошао овдје. Нисам пуно ратовао! Ратовао сам прије тога, мало у Алепу. Сломио сам руку. Послије тога, у Минмиру сам радио прву операцију, послије нисам ратовао, више сам помагао браћи'', рекао је Салем Хасић.
Чињеница да се нека имена на Интерполовој листи налазе годинама, без конкретних резултата, отвара питање колико је потрага уопште ефикасна. Из државних безбједносних агенција за АТВ потврђују да међусобно сарађују и размјењују информације. Али, кажу и да о оперативним активностима не могу говорити јавно.
"Државна агенција за истраге и заштиту континуирано и у сарадњи са другим полицијским тијелима и правосудним институцијама проводи мjере и радње из својих надлежности, које су прописане законом, те уколико се дође до сазнања такве особе се лишавају слободе", саопштили су из СИПЕ.
"Полицијски службеници МУП-а Републике Српске у сарадњи са другим полицијским и партнерским агенцијама како у БиХ тако и у иностранству путем канала међународне сарадње размјењују све информације и оперативне податке који могу допринијети да се лица која су предмет трагања лоцирају, лише слободе и предају надлежним органима након екстрадиционог поступка", додали су из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
"Потврда те сарадње јесу наше успјешне оперативне акције у борби против тероризма, незаконитих миграција, кријумчарења, трговине људима, кријумчарења опојних дрога, роба, кривотворења докумената и других врста кривичних ђела и прекршаја", истакли су из граничне полиције БиХ.
Није овдје крај проблему. Додатно отежава чињеница да су неке међународне потјернице из БиХ расписиване чак и без објављених фотографија. У пракси то значи да држава трага за особама широм свијета, а да притом јавности није познат ни њихов изглед. Када се томе додају промјене идентитета, ратни хаос у Сирији и Ираку. Јасно је зашто се ствара утисак да је систем у борби против тероризма често корак..не испред, него - иза проблема.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
33 мин0
БиХ
39 мин0
Свијет
49 мин0
БиХ
53 мин0
БиХ
39 мин0
БиХ
53 мин0
БиХ
2 ч0
БиХ
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
06
20
04
19
57
19
54
Тренутно на програму