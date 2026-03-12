Logo
Цвијановић са Алијевим: Подршка институцијама да обезбиједе мирно и стабилно окружење

Аутор:

АТВ

12.03.2026

10:09

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

У оквиру посјете Републици Азербејџан, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Бакуу са предсједником Азербејџана Илхамом Алијевим.

Овом приликом, саговорници су размијенили мишљења о тренутним политичким, економским и безбједносним приликама у свијету, као и о актуелним регионалним и глобалним изазовима.

Цвијановић је изразила солидарност са народом Азербејџана, те пуну подршку напорима предсједника Алијева и свих институција Азербејџана у настојању да обезбиједе мирно и стабилно окружење за своје грађане и регион у цјелини, кроз унапређивање регионалне стабилности путем дијалога и сарадње.

На састанку је разговарано о даљем унапређењу билатералних односа и сарадње са Азербејџаном у различитим областима, са посебним акцентом на реализацију инфраструктурних пројеката у Републици Српску.

Српски члан Предсједништва упознала је саговорника и о актуелној политичкој ситуацији у БиХ, посљедицама страног интервенционизма, те настојању да се процес доношења одлука врати домаћим институцијама, у уставне и демократске оквире.

Жељка Цвијановић

Азербејџан

