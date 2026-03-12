Цвијановић са Алијевим: Подршка институцијама да обезбиједе мирно и стабилно окружење

Аутор:АТВ
12.03.2026
10:09
Коментари:0
У оквиру посјете Републици Азербејџан, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Бакуу са предсједником Азербејџана Илхамом Алијевим.
Овом приликом, саговорници су размијенили мишљења о тренутним политичким, економским и безбједносним приликама у свијету, као и о актуелним регионалним и глобалним изазовима.
Цвијановић је изразила солидарност са народом Азербејџана, те пуну подршку напорима предсједника Алијева и свих институција Азербејџана у настојању да обезбиједе мирно и стабилно окружење за своје грађане и регион у цјелини, кроз унапређивање регионалне стабилности путем дијалога и сарадње.
На састанку је разговарано о даљем унапређењу билатералних односа и сарадње са Азербејџаном у различитим областима, са посебним акцентом на реализацију инфраструктурних пројеката у Републици Српску.
Српски члан Предсједништва упознала је саговорника и о актуелној политичкој ситуацији у БиХ, посљедицама страног интервенционизма, те настојању да се процес доношења одлука врати домаћим институцијама, у уставне и демократске оквире.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч2
Република Српска
15 ч0
БиХ
21 ч0
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
11
24
11
14
11
04
10
43
10
37
Тренутно на програму