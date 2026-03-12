Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

Извор:
Судбина дјечака Славка је веома тешка! Ипак, за њега долазе лепши дани, што је обрадовало многе.
Славка је мајка напустила док је био мали и од тада живи са оцем у старој, трошној кући на планини у селу код Осечине.
Сваког дана пјешачи око 8 километара кроз шуму до школе и назад, а пре и после школе помаже оцу у кућним пословима.
Славко се ријетко жали и навикао је на такав живот.
Њега је недавно посетила хуманитарка Тамара Мисирлић, а након неколико дана од посјете објавила је лијепе вијести.
Дјечаку и његовом оцу биће обезбијеђен нови дом.
Humanitarna aukcija traje od 11. do 14. marta 2026. godine. Početna cena dresa je 5000 RSD. Dres ide osobi koja ponudi najveći iznos.
"Сјећате се малог Славка ког је мама оставила и који живи на планини са оцем. Ми ћемо му обезбиједити дом, али Славко би волио да буде и фудбалер. Зато смо припремили нешто и за вас и за њега", рекла је Тамара.
Она и чланови хуманитарне организације "Дрес за СМС" одлучили су да на аукцију поставе дрес репрезентације Србије који је потписао Душан Тадић и на тај начин помогну малом Славку.
"Износ који буде највише излицитиран отићи ће у његове руке", рекла је Тамара.
Како је Славко велики љубитељ фудбала, наша организација "Дрес за СМС" је одлучила да му поклони оригинални дрес као и цјелокупну опрему која му је потребна за бављење фудбалом.
