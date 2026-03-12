Logo
Large banner

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

Извор:

Курир

12.03.2026

11:04

Коментари:

0
Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!
Фото: Printscreen/Fondacija Tamara Misirlić

Судбина дјечака Славка је веома тешка! Ипак, за њега долазе лепши дани, што је обрадовало многе.

Славка је мајка напустила док је био мали и од тада живи са оцем у старој, трошној кући на планини у селу код Осечине.

Сваког дана пјешачи око 8 километара кроз шуму до школе и назад, а пре и после школе помаже оцу у кућним пословима.

Славко се ријетко жали и навикао је на такав живот.

Њега је недавно посетила хуманитарка Тамара Мисирлић, а након неколико дана од посјете објавила је лијепе вијести.

Дјечаку и његовом оцу биће обезбијеђен нови дом.

@fondacija_tamara_m

Postavljamo na aukciju dres reprezentacije Srbije koji je potpisao Dušan Tadić. Ceo iznos od prodaje biće uplaćen malom Slavku i njegovom ocu. Humanitarna aukcija traje od 11. do 14. marta 2026. godine. Početna cena dresa je 5000 RSD. Dres ide osobi koja ponudi najveći iznos. Ponude pišite u komentaru. Prilika koja se ne propušta, da pomognete dečaku da mu bude lepši i lakši život, a ujedno da posedujete dres sa potpisom našeg nekadašnjeg kapitena u svojoj kolekciji.

♬ Epic Inspiration - Kidmada

"Сјећате се малог Славка ког је мама оставила и који живи на планини са оцем. Ми ћемо му обезбиједити дом, али Славко би волио да буде и фудбалер. Зато смо припремили нешто и за вас и за њега", рекла је Тамара.

Она и чланови хуманитарне организације "Дрес за СМС" одлучили су да на аукцију поставе дрес репрезентације Србије који је потписао Душан Тадић и на тај начин помогну малом Славку.

"Износ који буде највише излицитиран отићи ће у његове руке", рекла је Тамара.

Како је Славко велики љубитељ фудбала, наша организација "Дрес за СМС" је одлучила да му поклони оригинални дрес као и цјелокупну опрему која му је потребна за бављење фудбалом.

Подијели:

Таг :

Хуманитарна акција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

Свијет

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

45 мин

0
Дарко и Драган Лазић

Сцена

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

51 мин

0
Ухапшен двојац из Лакташа: Нелегално продавали половна возила

Хроника

Ухапшен двојац из Лакташа: Нелегално продавали половна возила

52 мин

0
Изгорио аутомобил на путу ка Мркоњић Граду!

Хроника

Изгорио аутомобил на путу ка Мркоњић Граду!

54 мин

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Ужас: Мушкарац (71) избо двије жене па једну полио бензином

1 ч

0
Суспендовану васпитачицу подржало 60 родитеља: У њеној смјени дјечак сам изашао из вртића

Србија

Суспендовану васпитачицу подржало 60 родитеља: У њеној смјени дјечак сам изашао из вртића

1 ч

0
Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића

Србија

МУП се огласио о погибији брата Дарка Лазића

2 ч

0
Дан када је "Змија" зауставио Србију: 23 године од убиства Ђинђића

Србија

Дан када је "Змија" зауставио Србију: 23 године од убиства Ђинђића

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

27

Наука открива: Ова храна има лошу репутацију али је здрава

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner