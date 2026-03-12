Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

Postavljamo na aukciju dres reprezentacije Srbije koji je potpisao Dušan Tadić. Ceo iznos od prodaje biće uplaćen malom Slavku i njegovom ocu. Humanitarna aukcija traje od 11. do 14. marta 2026. godine. Početna cena dresa je 5000 RSD. Dres ide osobi koja ponudi najveći iznos. Ponude pišite u komentaru. Prilika koja se ne propušta, da pomognete dečaku da mu bude lepši i lakši život, a ujedno da posedujete dres sa potpisom našeg nekadašnjeg kapitena u svojoj kolekciji.