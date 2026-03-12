Дан када је "Змија" зауставио Србију: 23 године од убиства Ђинђића

Аутор:АТВ
12.03.2026
07:20
Данас се навршава 23 године од атентата на премијера Србије Зоран Ђинђића, који је убијен 12. марта 2003. године, испред зграде Владе у Београду.
Ђинђић је на чело Владе Србије дошао 2001. године након великих демонстрација петог октобра када је и званично срушена власт Слободана Милошевића.
Ђинђић је за премијера изабран испред коалиције ДОС, а улогу предсједника државе обављао је ДСС-ов Војислав Коштуница.
Након убиства Ђинђића у земљи је проглашено ванредно стање и покренута је акција "Сабља" у којој је ухапшен велики број припадника земунског клана и припадника ЈСО заједно са Милорадом Улемеком Легијом, осумњичени за организацију атентата на премијера.
Јединица за специјалне операције је одмах расформирана, а њен припадник, Звездан Јовановић, означен је и осуђен као директни извршилац атентата на премијера.
Политичка позадина убиства Зорана Ђинђића до данас није истражена.
Звездан Јовановић, звани Звек и Змија, осуђен је на 40 година затвора због убиства Зорана Ђинђића.
Јовановић је био активни припадник Јединице за специјалне операције. Након убиства Ђинђића, полицији је требало 13 дана да га ухапси.
Ухапшен је тако што је генерал Сретен Лукић сазвао колегијум МУП, на који је позван командни састав ЈСО, међу њима и Звездан Јовановић.
"Сретен им је објаснио шта се дешава, па сам им ја рекао с ким од њих треба конкретно да се разговара да би објаснили каква сазнања имају о вези са "Земунцима". Звездан у том тренутку сав поносит, а ја му кажем: "Види, пријатељу, ми имамо сазнања да си ти убио Ђинђића". Он на то каже "Водите ме у затвор", посвједочио је бивши начелник УБПОК-а Боро Бањац.
У полицији је прво рекао да је Ђинђић убијен како би се спријечила сарадња Владе са Хашким трибуналом. Нова Влада коју је водио Ђинђић, а која је дошла на власт након свргавања Слободана Милошевића, послала је бившег предсједника Србије у Хаг. Јединица је претходно у новембру 2001. године организовала побуну против изручења Хашком трибуналу.
Јовановић је у полицији признао убиство. Чак је полицијске истражитеље одвео на мјесто гдје је упуцавао пушку којом ће касније ликвидирати Ђинђића. Током суђења, тврдио је да је признање од њега изнуђено силом и порекао све тврдње из оптужнице.
