Погођени амерички и грчки танкери: Пријети еколошка катастрофа?

Аутор:АТВ
12.03.2026
07:13
Коментари:0
Два танкера, у америчком и грчком власништву, погођена су највјероватније иранским морским дроновима.
Како преносе медији, ови танкери превозили су ирачку нафту и погођени су у ирачким територијалним водама.
NEW: An oil tanker was targeted in territorial waters near Iraq. pic.twitter.com/QE39k4xXnf— Clash Report (@clashreport) March 11, 2026
Званичне потврде за сада нема.
Како пиши медији, ова два танкера превозила су око 400.000 барела сирове ирачке нафте.
حريق كبير في ناقلة نفط قرب ميناء أم قصر جنوبي العراق. ترجيحات بأن النيران ناتجة عن استهداف مباشر للناقلة. pic.twitter.com/sc2rnsk8vd— MUSTAFA SAADOON (@SaadoonMustafa) March 11, 2026
Поређења ради, еколошка катастрофа која се догодила због потонућа танкера Ексон Валдез узрокована је изливањем 260.000 барела, због чега би ово могла да буде највећа несрећа тог типа у историји ако дође до изливања нафте из оба танкера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
28
11
27
11
24
11
14
11
04
Тренутно на програму