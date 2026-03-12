Logo
Погођени амерички и грчки танкери: Пријети еколошка катастрофа?

12.03.2026

Погођени амерички и грчки танкери: Пријети еколошка катастрофа?

Два танкера, у америчком и грчком власништву, погођена су највјероватније иранским морским дроновима.

Како преносе медији, ови танкери превозили су ирачку нафту и погођени су у ирачким територијалним водама.

Званичне потврде за сада нема.

Како пиши медији, ова два танкера превозила су око 400.000 барела сирове ирачке нафте.

Поређења ради, еколошка катастрофа која се догодила због потонућа танкера Ексон Валдез узрокована је изливањем 260.000 барела, због чега би ово могла да буде највећа несрећа тог типа у историји ако дође до изливања нафте из оба танкера.

