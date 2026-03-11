Иран ће напасти америчку државу: Стигло упозорење ФБИ

Аутор:АТВ
ФБИ је упозорио полицијске управе у Калифорнији да би Иран могао да узврати на америчке нападе лансирањем дронова ка Западној обали Сједињених Америчких Држава, према упозорењу које преноси АБЦ Њуз.
"Недавно смо дошли до информација да је почетком фебруара 2026. Иран наводно планирао изненадни напад коришћењем беспилотних летјелица са неидентификованог брода код обале Сједињених Америчких Држава, конкретно против неодређених циљева у Калифорнији, у случају да САД изведу ударе на Иран", наводи се у упозорењу које је дистрибуирано крајем фебруара.
"Немамо додатне информације о времену, начину, мети или починиоцима овог наводног напада", додаје се.
Упозорење је стигло управо у тренутку када је администрација Доналда Трампа покренула текућу војну акцију против Исламске Републике Иран.
Иран је у међувремену узвраћао нападима дроновима на циљеве широм Блиског истока.
Портпаролка канцеларије ФБИ-ја у Лос Анђелесу одбила је да коментарише.
Амерички обавјештајни званичници су посљедњих мјесеци такође забринути због све веће употребе дронова од стране мексичких нарко-картела и могућности да би та технологија могла бити коришћена за нападе на америчке снаге и особље у близини границе са Мексиком.
"Непотврђени извјештај сугерише да су неидентификовани лидери мексичких картела одобрили нападе беспилотним летјелицама (УАС) које носе експлозив против америчких органа реда и америчког војног особља дуж границе између Сједињених Америчких Држава и Мексика", наводи се у билтену из септембра 2025.године.
"Овакав напад на америчко особље или интересе унутар Сједињених Америчких Држава био би без преседана, али представља могућ сценарио, иако картели обично избјегавају акције које би привукле нежељену пажњу или реакцију америчких власти".
Сарадник АБЦ Њуза Џон Кохен, бивши шеф обавјештајне службе у САД, рекао је да је забринут због могућности да ратовање дроновима долази и са Тихог океана и из Мексика.
"Знамо да Иран има значајно присуство у Мексику и Јужној Америци, имају везе, имају дронове и сада имају мотив да изведу нападе", рекао је он.
"ФБИ је паметан што је издао ово упозорење како би државне и локалне власти биле боље припремљене да се суоче са оваквим пријетњама. Информације попут ових су изузетно важне за органе реда", додао је.
Иако упозорење ФБИ-ја није прецизирало како или када би бродови који носе нападачке дронове могли да се приближе довољно близу америчком копну, обавјештајни званичници су већ дуго забринути због могућности да се опрема унапријед распореди, било на копну или на бродовима на мору, у случају да Израел или Сједињене Америчке Државе изведу напад на Иран, преноси "Телеграф".
