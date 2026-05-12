Снажне олује праћене јаким вјетровима изазвале штету у Словенији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Снажне олује праћене јаким вјетровима изазвале су штету у неким дијеловима Словеније, пренијели су данас локални медији.
Вјетар је рушио дрвеће и носио кровове кућа, а киша је продирала у стамбене објекте, док је у општини Церкно клизиште блокирало корито ријеке и угрозило околна насеља, преноси словеначки портал Вечер.
Србија
Ужас у Земуну: Изашао да запали цигару, па пао са терасе
На регионалном путу Логатец-Врхника, дрво је пало на путничко возило, а ватрогасци су превентивно оборили још три дрвета која су представљала пријетњу за безбједан саобраћај.
Хладно вријеме и јак сјеверни вјетар ће се наставити и послије подне, са ударима који ће понегдје прелазити 70 километара на сат, због чега ће наранџасто метео-упозорење остати на снази и данас.
Хроника
Пијан шетао улицом са бомбом у руци
Поподне се очекује разведравање, а током наредне ноћи вјетар ће се стишати, најавила је словеначка метеоролошка служба.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
6 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму