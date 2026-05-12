Снажне олује праћене јаким вјетровима изазвале штету у Словенији

12.05.2026 10:24

Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран
Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Снажне олује праћене јаким вјетровима изазвале су штету у неким дијеловима Словеније, пренијели су данас локални медији.

Вјетар је рушио дрвеће и носио кровове кућа, а киша је продирала у стамбене објекте, док је у општини Церкно клизиште блокирало корито ријеке и угрозило околна насеља, преноси словеначки портал Вечер.

На регионалном путу Логатец-Врхника, дрво је пало на путничко возило, а ватрогасци су превентивно оборили још три дрвета која су представљала пријетњу за безбједан саобраћај.

Хладно вријеме и јак сјеверни вјетар ће се наставити и послије подне, са ударима који ће понегдје прелазити 70 километара на сат, због чега ће наранџасто метео-упозорење остати на снази и данас.

Поподне се очекује разведравање, а током наредне ноћи вјетар ће се стишати, најавила је словеначка метеоролошка служба.

(Танјуг)

