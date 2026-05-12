Мушкарац из Костајнице оштетио банку за скоро 350.000 КМ

12.05.2026 10:00

Три бунта конвертибилних марака
Полицијска управа Приједор поднијела је извјештај тужилаштву против лица иницијала Г.Д. из Костајнице, због сумње да је починило кривично дјело „Оштећење повјерилаца“.

Осумњичени се терети да је, као одговорно лице предузећа из Костајнице, отуђио покретну имовину фирме како би онемогућио банку из Бањалуке да наплати своја потраживања на основу заложног права.

"На тај начин, осумњичени је оштетио повјериоца за 347.600 КМ, док је осумњичени себи и наведеном правном лицу прибавио противправну имовинску корист у истом износу", саопштено је из Полицијске управе Приједор.

Извјештај је предат Окружном јавном тужилаштву у Приједору на даље поступање.

