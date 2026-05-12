Двије особе повријеђене у слијетању БМВ-а код Мркоњића

Аутор:АТВ
Двије особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила рано јутрос на магистралном путу Црна Ријека - Угар, саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.
Према наводима из полиције, незгода се догодила, око два часа и двадесет минута иза поноћи.
До удеса је дошло када је лице иницијала З.Д. из Горњег Вакуфа, управљајући путничким аутомобилом марке БМВ, изгубило контролу над возилом и слетио са коловоза.
"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возач З.Д. и сувозач Ф.Д., такође из Горњег Вакуфа. Повријеђенима је указана медицинска помоћ у Дому здравља 'Доктор Јован Рашковић' у Мркоњић Граду, након чега су упућени на даље лијечење у Дом здравља Јајце", потврђено је из МУП-а.
Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Из полиције наводе да је рад на документовању и утврђивању свих околности ове саобраћајне незгоде у току.
