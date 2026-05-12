Logo
Large banner

Двије особе повријеђене у слијетању БМВ-а код Мркоњића

Аутор:

АТВ
12.05.2026 08:55

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Двије особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила рано јутрос на магистралном путу Црна Ријека - Угар, саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

Према наводима из полиције, незгода се догодила, око два часа и двадесет минута иза поноћи.

До удеса је дошло када је лице иницијала З.Д. из Горњег Вакуфа, управљајући путничким аутомобилом марке БМВ, изгубило контролу над возилом и слетио са коловоза.

MUP RS

Друштво

МУП Српске издао саопштење за грађане

"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возач З.Д. и сувозач Ф.Д., такође из Горњег Вакуфа. Повријеђенима је указана медицинска помоћ у Дому здравља 'Доктор Јован Рашковић' у Мркоњић Граду, након чега су упућени на даље лијечење у Дом здравља Јајце", потврђено је из МУП-а.

Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Из полиције наводе да је рад на документовању и утврђивању свих околности ове саобраћајне незгоде у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

повријеђени

Мркоњић Град

удес

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Здравко Чолић реновира вилу на коју је бачена бомба: ''Све ће изгледати као ново''

5 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП Српске издао саопштење за грађане

5 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Више бањалучких улица остаје без струјe

5 ч

0
Синиша Пепић: Вашингтон, Москва и страх од Републике Српске

Република Српска

Синиша Пепић: Вашингтон, Москва и страх од Републике Српске

5 ч

0

Више из рубрике

Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици

Хроника

Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици

5 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

У центру Београда пронађено тијело у фази распадања

6 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Брутално насиље у Новом Саду: Мушкарац претучен металном шипком

6 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Аустријанци залутали на подручју Зеленгоре, па мотором "упали" у снијег: Повријеђена жена

21 ч

0

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner