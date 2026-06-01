Logo
Large banner

Уз овакав купаћи не треба вам дијета: Сакрива вишак и ласка свакој фигури

Аутор:

АТВ
01.06.2026 16:29

Коментари:

0
Стилски зелени бикини и сламнати шешир на пјешчаној плажи, савршени за љетну моду.
Фото: www.kaboompics.com/Pexels

Овог љета једнодијелни модели купаћих костима су најмоћнији модни израз на плажи.

Од софистицираних ретро модела са високим изрезима који визуелно издужују ноге, па све до сведених, минималистичких силуета, ови костими су освојили свјетске модне писте, али и најгламурозније љетне дестинације широм свијета.

Тајна њиховог великог повратка крије се у идеалном балансу између удобности и сексепила. Осим што пружају максималну слободу покрета и сигурност, они су савршен избор за све активности на пијеску, попут одбојке или сурфовања. Међутим, подједнако су неодољиви и када само желите да ленчарите на лежаљци и изгледате шик.

Популарни брендови су у једнодијелним костимима пронашли идеалну подлогу за поигравање са дизајном: асиметричне линије, атрактивни прорези на струку, дубоки деколтеи и ефектне траке за везивање претворили су овај комад у апсолутни модни императив.

Оно што овај купаћи костим издваја од свих осталих јесте његова невјероватна практичност која превазилази саме оквире плаже и базена. Жене су брзо схватиле да се квалитетан једнодијелни модел преко дана може носити умјесто бодија или базичног топа.

или-развод-12032026

Љубав и секс

У којој години брака најчешће долази до преваре?

Изузетно привлачно изгледа када га упарите са предимензионираним ланеним кошуљама, лепршавим панталонама широких ногавица, шеширима са великим ободом и елегантним равним сандалама. У таквој комбинацији, право са плаже можете продужити на ручак у ресторану или у опуштену поподневну шетњу градом.

Управо због те вишенамјенске улоге, улагање у добар једнодијелни костим представља паметну инвестицију која се лако прилагођава различитим стиловима и приликама. Зато, уколико овог љета желите да зрачите самопоуздањем, отмјеношћу и модерним стилом, једноставан, али упечатљив једнодијелни купаћи костим биће ваш најбољи савезник на сунцу, преноси Стил.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

купаћи костим

тјелесна тежина

љето 2026

Прољећна мода 2026

Одјећа

Модни савјети

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Развод

Љубав и секс

У којој години брака најчешће долази до преваре?

4 ч

0
Дани Ваљехо на Ролан Гаросу 2026.

Тенис

Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

4 ч

0
Ужас на београдском градилишту: Радник пао са висине, скела га поклопила

Србија

Ужас на београдском градилишту: Радник пао са висине, скела га поклопила

4 ч

0
Метео радар 1. јун 2026.

Бања Лука

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

4 ч

0

Више из рубрике

Крупни план жене која прима третман трепавица у спа центру, показујући прецизност и wегу.

Стил

Ријешите се подочњака и изгледајте свјеже за само неколико минута

3 д

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.

Стил

Фризуре које ће бити у тренду овог љета: Бришу године са лица

3 д

0
Стилски зелени бикини и сламнати шешир на пјешчаној плажи, савршени за љетну моду.

Стил

Љето је пред нама: Ево какве купаће костиме ћемо носити ове године

4 д

0
Мода фармерке наочаре

Стил

Како изабрати идеалне наочаре за сунце: Пратите ове смјернице

1 седм

0

  • Најновије

20

45

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

20

45

Иран објавио снимак обарања америчког дрона

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner