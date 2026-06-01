Уз овакав купаћи не треба вам дијета: Сакрива вишак и ласка свакој фигури

Аутор:АТВ
Коментари:0
Овог љета једнодијелни модели купаћих костима су најмоћнији модни израз на плажи.
Од софистицираних ретро модела са високим изрезима који визуелно издужују ноге, па све до сведених, минималистичких силуета, ови костими су освојили свјетске модне писте, али и најгламурозније љетне дестинације широм свијета.
Тајна њиховог великог повратка крије се у идеалном балансу између удобности и сексепила. Осим што пружају максималну слободу покрета и сигурност, они су савршен избор за све активности на пијеску, попут одбојке или сурфовања. Међутим, подједнако су неодољиви и када само желите да ленчарите на лежаљци и изгледате шик.
Популарни брендови су у једнодијелним костимима пронашли идеалну подлогу за поигравање са дизајном: асиметричне линије, атрактивни прорези на струку, дубоки деколтеи и ефектне траке за везивање претворили су овај комад у апсолутни модни императив.
Оно што овај купаћи костим издваја од свих осталих јесте његова невјероватна практичност која превазилази саме оквире плаже и базена. Жене су брзо схватиле да се квалитетан једнодијелни модел преко дана може носити умјесто бодија или базичног топа.
Љубав и секс
У којој години брака најчешће долази до преваре?
Изузетно привлачно изгледа када га упарите са предимензионираним ланеним кошуљама, лепршавим панталонама широких ногавица, шеширима са великим ободом и елегантним равним сандалама. У таквој комбинацији, право са плаже можете продужити на ручак у ресторану или у опуштену поподневну шетњу градом.
Управо због те вишенамјенске улоге, улагање у добар једнодијелни костим представља паметну инвестицију која се лако прилагођава различитим стиловима и приликама. Зато, уколико овог љета желите да зрачите самопоуздањем, отмјеношћу и модерним стилом, једноставан, али упечатљив једнодијелни купаћи костим биће ваш најбољи савезник на сунцу, преноси Стил.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
3 д0
Стил
3 д0
Стил
4 д0
Стил
1 седм0
Најновије
20
45
20
45
20
35
20
23
20
23
Тренутно на програму