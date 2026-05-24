Како изабрати идеалне наочаре за сунце: Пратите ове смјернице

24.05.2026 16:04

Избор идеалних сунчаних наочара није само питање тренда или боје стакала - кључ се крије у разумијевању сопственог облика лица. Прави оквир може да нагласи оно најљепше, ублажи оштре црте или дода дефиницију тамо гдје је потребно.

Управо зато, избор наочара за сунце није насумичан, већ мали стилски трик којим се постиже баланс и хармонија цјелокупног изгледа. Када знате како да ускладите облик оквира са обликом лица и његовим пропорцијама, чак и најједноставнији модел може изгледати као да је прављен баш за вас.

Округло лице, које карактеришу мекане линије и приближно иста ширина и дужина, захтијева стратешки избор како би се створио контраст. Циљ је додати оштрину, због чега су правоугаони и угласти оквири идеалан избор. Они визуелно "разбијају" заобљеност и стварају илузију дужег лица. Мачкасти оквири су такође одличан избор, јер њихове подигнуте линије подижу лице и скрећу пажњу на очи.

Четвртаста лица одликују изражена, снажна вилица и равна линија од чела до браде. Да би се ублажиле те оштре, угласте црте, препоручују се оквири са заобљеним линијама. Округли или овални оквири стварају савршен контраст и омекшавају цјелокупан изглед, а оквири који стоје више на носу визуелно ће додати дужину лицу. Класичне авијатичарске наочаре, чији облик сузе скреће пажњу са јаке вилице, такође су одличан избор.

Срцолико лице, препознатљиво по ширем челу и уској бради, тражи оквире који ће створити равнотежу. Идеални су модели који су шири на дну, јер привлаче пажњу према доле и визуелно сужавају чело. Добро функционишу и оквири свијетлих боја или они без ивица, јер минимизирају утисак наочара на лицу.

Иако су рјеђи, дијамантски и троугласти облици лица такође имају своје идеалне партнере. Дијамантско лице, са израженим јагодицама, најбоље ће избалансирати овални или мачкасти оквири, док троугласто лице, са широком вилицом, захтијева моделе са наглашеним горњим дијелом. Без обзира на облик лица, постоје безвременски стилови који су се показали као сигуран избор. Авијатичарке, округли и мачкасти оквири су класици с разлогом – њихова свестраност превазилази пролазне трендове.

Ипак, најважније правило је лични осјећај. Смјернице су корисне, али на крају, најбоље наочаре су оне у којима се осјећате пријатно и самоувјерено. Оне су продужетак ваше личности и стила, зато се не плашите да експериментишете и изаберете пар који најбоље одражава ко сте, преноси Дива.хр.

