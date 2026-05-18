Адриана Лима у безвременској црној хаљини у Кану: Љепотица показала да класика не излази из моде

АТВ
18.05.2026 14:29

Викторија Сикрет славна манекенка
Фото: Tanjug/AP Photo/John Locher

Славна љепотица Адриана Лима прошетала је синоћњим црвеним тепихом у Кану, а премда је бирала прилично једноставну хаљину њен аутфит није прошао незапажено.

Лима се у Кану појавила у елегантном, класичном издању - носила је дугу, црну хаљину без рукава и нараменица која је савршено пратила линију њеног тијела, наглашавајући минималистички, али софистицирани стил.

Хаљина је била једноставног, равног кроја, што је истакнуло њену фигуру без додатних украса.

Употпунила је оутфит упечатљивим комадом накита: раскошном огрлицом с дијамантима и централним смарагдним каменом, која је цијелом изгледу дала луксузни тон. Црвени кармин на уснама донио је дозу контраста хаљини, истовремено нагласивши њену љепоту.

Адриана Лима
Косу је покупила у елегантну пунђу, што је додатно истакнуло њено лице и нагласило накит и деколте. На ногама је имала црне салонке.

Лима је редован гост на Кан Филм Фестивалу, а прије три године њено појављивање изазвало је и лавину критика на рачун изгледа. Наиме, Адриана је на црвени тепих стигла неколико мјесеци након порођаја, а премда је признала да се борила с вишком килограма који су остали након трудноће, на друштвеним мрежама је нису штедјели, пише Кликс

Негативни коментари пратили су је у периоду који је услиједио, међутим, славна манекенка успјела је вратити препознатљиву фигуру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

