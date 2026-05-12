Наранџаста је нова црна: Зашто мода 2026. обожава ову боју

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након неколико година доминације неутралних тонова попут беж, сиве и крем нијанси, модни свијет 2026. године потпуно је опсједнут једном бојом - наранџастом. Од луксузних модних писта до уличне моде и друштвених мрежа, ова вибрантна нијанса постала је симбол енергије, самопоуздања и новог максималистичког приступа облачењу.
Наранџаста више није резервисана само за ексцентричне модне комбинације или љетне колекције, већ се претворила у једну од кључних боја модерне моде. Дизајнери је користе на хаљинама, одијелима, торбама, обући и спортским комадима, док инфлуенсери и славне личности све чешће бирају управо ову нијансу за јавна појављивања.
Свијет
Алармантно упозорење научника: Ел Нињо тек доноси пакао
Стручњаци сматрају да популарност наранџасте долази као реакција на вишегодишњи тренд минималистичког и "quiet luxury" стила који је фаворизовао неутралне тонове и ненаметљиву елеганцију.
Модни аналитичари објашњавају да наранџаста психолошки симболизује оптимизам, креативност и енергију, због чега је постала савршен одговор на период глобалне несигурности и замора од монотоних модних трендова.
"Наранџаста дјелује као инстант допаминско појачање", наводи "Тхе Зое Репорт", описујући је као боју која одмах привлачи пажњу и подиже расположење.
Велики модни брендови попут Валентина, Праде, Диора, Лоевеа и Шанела већ су током ревија за прољеће/љето 2026. представили велики број комада управо у цитрусним и ватреним нијансама наранџасте.
Ауто-мото
За возаче Б категорије у Европи ускоро стиже велика промјена
Посебно се истичу тонови мандарине, спаљене наранџе и такозване "молтен оранге" нијансе, које комбинују топлину црвене и свјежину жуте боје.
Један од тренутака који је додатно популаризовао наранџасту догодио се када се Кендал Џенер појавила у упечатљивој наранџастој Цханел хаљини током гостовања код Џимија Фелона почетком године.
Модни портали тада су је прогласили првом великом "ит гирл" звијездом која је јавно лансирала тренд наранџасте за 2026. годину.
"Не постоји упечатљивији и веселији начин да прихватите тренд од комада у наранџастој боји", наводи "Who What Wear".
Након тога наранџаста се почела појављивати на црвеним теписима, у стреет стyле комбинацијама и кампањама великих луксузних кућа.
Економија
Отворен Јахорина економски форум
Стручњаци сматрају да се модна индустрија све више удаљава од "сигурних" тонова и окреће максимализму, снажним бојама и индивидуалности.
"Људи желе да изгледају као да су живи", рекла је модна новинарка Рејчел Ташијан за "Тхе Гуардиан", коментаришући повратак интензивних боја попут наранџасте, љубичасте и жуте на модне писте.
Наранџаста се посебно често комбинује са чоколадно-смеђом, бордо и крем нијансама, што ствара софистициранији и луксузнији изглед од класичних љетних комбинација.
Република Српска
Вишковић: ВРС имала најважнију улогу у одбрани Српске
Оно што додатно издваја овај тренд јесте чињеница да наранџаста више није ограничена само на спортску или фестивалску моду. Данас се појављује и у елегантним одијелима, луксузним капутима, вечерњим хаљинама и пословним комбинацијама.
Модни стручњаци истичу да управо та свестраност омогућава наранџастој да постане доминантна боја године. Посебно су популарни монохроматски оутфити у једној нијанси наранџасте, али и детаљи попут торби, ципела или накита који служе као упечатљив акценат.
Велики утицај на популарност наранџасте имају ТикТок, Инстаграм и Пинтерест, гдје корисници масовно дијеле комбинације инспирисане модним пистама и целебритi стилом.
Регион
Снажне олује праћене јаким вјетровима изазвале штету у Словенији
Тренд форкастери сматрају да ће 2026. година остати упамћена као период повратка храброј моди и бојама које шаљу поруку самопоуздања и индивидуалности.
Наранџаста је тако од некада "тешке" модне боје постала симбол нове модне ере у којој се одјећа користи као начин изражавања енергије, емоција и личног става.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
02
13
57
13
55
13
53
13
51
Тренутно на програму