Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака

Подручје испод очију је обично прво које открива да се нисте довољно одморили.
Срећом, шминка нуди моћна рјешења, са техникама које трансформишу уморне очи за само неколико минута.
Свештеници савјетују шта урадити са светом водицом када донесете нову
Шминка испод очију је мање о „прекривању“, а више о додавању свјетлости, равнотеже и димензије, истичу шминкери.
Уз праве производе и технике, стварање природно освјеженог, младалачког изгледа постаје изненађујуће лако. Сваки корак је осмишљен да избрише знакове умора и врати здрав сјај, чак и у вашим најнапорнијим данима.
Кесице и подочњаци могу се појавити из више разлога: недостатак сна, задржавање течности, због генетике или једноставно стрес. Иако шминка не може потпуно да их обрише, може их интелигентно камуфлирати. Кључ је разумијевање како свјетлост дјелује на њежну кожу око очију и стратешко наношење производа. Шминка не би требало само да сакрије, већ би требало да коригује, балансирајући сјенке и освијетљеност како би се створио буднији и природнији изглед.
Хладни туш за празнике: Метеоролог најавио нагли пад температуре и снијег
Кориштење двије нијансе коректора је мали гест који прави велику разлику. Почните са коректором боје брескве да бисте неутралисали тамну пигментацију. Након тога нанесите коректор за пола нијансе свјетлији од ваше коже да бисте је посвијетлили. Изблендајте оба слоја влажним сунђером њежним тапкањем.
Умјесто да наносите коректор по цијелом подручју испод ока, повуците меку дијагоналну линију од унутрашњег угла ока према сљепоочницама и размажите је ка споља. Ова оптичка техника подиже очи и смањује вид умора, пружајући суптилни ефекат подизања без напора. Идеална је за дане када је недостатак сна примјетнији него што бисте жељели.
Аутомобил слетио са пута: Младић погинуо, двојица тешко повријеђена
Да бисте осигурали да ваш коректор остане на мјесту сатима, нанесите танак слој провидног пудера између два лагана наношења коректора. Ова метода, позната као „свијетли сендвич“, фиксира производ без угрожавања природности. Користите малу четкицу да контролишете количину и пудер нанесите на подручја гдје се кожа највише набора.
