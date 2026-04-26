Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака

26.04.2026 12:36

Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка
Фото: RedWolf/Pexels

Подручје испод очију је обично прво које открива да се нисте довољно одморили.

Срећом, шминка нуди моћна рјешења, са техникама које трансформишу уморне очи за само неколико минута.

Савјети

Свештеници савјетују шта урадити са светом водицом када донесете нову

Шминка испод очију је мање о „прекривању“, а више о додавању свјетлости, равнотеже и димензије, истичу шминкери.

Уз праве производе и технике, стварање природно освјеженог, младалачког изгледа постаје изненађујуће лако. Сваки корак је осмишљен да избрише знакове умора и врати здрав сјај, чак и у вашим најнапорнијим данима.

Како шминка може трансформисати подочњаке?

Кесице и подочњаци могу се појавити из више разлога: недостатак сна, задржавање течности, због генетике или једноставно стрес. Иако шминка не може потпуно да их обрише, може их интелигентно камуфлирати. Кључ је разумијевање како свјетлост дјелује на њежну кожу око очију и стратешко наношење производа. Шминка не би требало само да сакрије, већ би требало да коригује, балансирајући сјенке и освијетљеност како би се створио буднији и природнији изглед.

Снијег

Друштво

Хладни туш за празнике: Метеоролог најавио нагли пад температуре и снијег

1. Први трик: техника двоструког коректора

Кориштење двије нијансе коректора је мали гест који прави велику разлику. Почните са коректором боје брескве да бисте неутралисали тамну пигментацију. Након тога нанесите коректор за пола нијансе свјетлији од ваше коже да бисте је посвијетлили. Изблендајте оба слоја влажним сунђером њежним тапкањем.

2. Други трик: наношење коректора за подизање очију

Умјесто да наносите коректор по цијелом подручју испод ока, повуците меку дијагоналну линију од унутрашњег угла ока према сљепоочницама и размажите је ка споља. Ова оптичка техника подиже очи и смањује вид умора, пружајући суптилни ефекат подизања без напора. Идеална је за дане када је недостатак сна примјетнији него што бисте жељели.

Полиција Србија

Хроника

Аутомобил слетио са пута: Младић погинуо, двојица тешко повријеђена

3. Четврти трик: Техника „свијетлог сендвича“

Да бисте осигурали да ваш коректор остане на мјесту сатима, нанесите танак слој провидног пудера између два лагана наношења коректора. Ова метода, позната као „свијетли сендвич“, фиксира производ без угрожавања природности. Користите малу четкицу да контролишете количину и пудер нанесите на подручја гдје се кожа највише набора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Здравље

Симптоми који се јављају 7 дана прије можданог удара

1 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила више од 200 украјинских дронова

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026. године, док вршилац дужности државног тужиоца Тод Бланш и директор ФБИ-ја Каш Пател слушају.

Свијет

Трамп: Није било упозорења о пријетњама

1 ч

0
Четири козе стоје поред зида

Друштво

Власник изгубио козе, у помоћ стигла Горска служба спашавања

1 ч

0

Више из рубрике

Мери Џејн ципеле. Жена у бијелој хаљини са мери џејн ципелама на ногама.

Стил

Мери Џејн ципеле: Кључни модни тренд за прољеће 2026. и како их носити

5 д

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.

Стил

Топ пет фризура за љето: Стилисти тврде да бришу године

1 седм

0
Розе марама око врата

Стил

Пет прољећних комада без којих Италијанке не могу, за њих је ово основа

1 седм

0
Дјевојка са смеђом косом држи цвијеће у руци.

Стил

Имате танку косу? Ове фризуре су прави избор за вас

1 седм

0

  • Најновије

13

34

Овим знаковима стижу велике паре у мају

13

19

Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

13

15

МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

13

08

Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

13

05

Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

