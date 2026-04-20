Мери Џејн ципеле: Кључни модни тренд за прољеће 2026. и како их носити

20.04.2026 21:03

Мери Џејн ципеле. Жена у бијелој хаљини са мери џејн ципелама на ногама.
Фото: pexels/Aljona Ovtšinnikova

Мери Џејн ципеле су прољећни хит који комбинује ретро шарм и модерну елеганцију. Откријте како их носити уз различите стилове.

Ријетки су комади који успијевају да задрже статус „ИТ“ артикла деценијама. Ипак, Мери Џејн ципеле, препознатљиве по свом карактеристичном каишићу, поново су покориле улични стил и друштвене мреже, доказујући да је ретро шарм понекад најсавременији избор који можете направити.

Од школске клупе до модне писте

Историја Мери Џејн ципела почиње у дјечијем ципеларнику с почетка 20. вијека, али њихова модна еволуција је све само не дјечија игра. Данас оне представљају савршен хибрид између дјевојчице из педесетих и модерне бунтовнице. Оно што их издваја од обичних балетанки или салонки јесте тај каишић, детаљ који обући даје структуру, ногу чини визуелно елегантнијом, а сваком кораку пружа неопходну стабилност.

Било да се одлучите за модел са потпуно равним ђоном, робусну варијанту или стабилну блок пету, Мери Џејн ципеле носе са собом дозу носталгије која се савршено уклапа у модерни минимализам.

Иконе стила као најбоља реклама

Није тајна да су одређени брендови, попут француског Карела, постали синоним за овај модел, али њихову глобалну доминацију зацементирале су жене које диктирају трендове. Алекса Чанг је годинама била незванична амбасадорка овог стила, комбинујући црвене лаковане ципеле са обичним џинсом, креирајући онај париски шик који изгледа потпуно намјерно.

Данас тај штафетни штап носе нове иконе попут Дејзи Едгар Џонс, која бира моделе са дебљим ђоном за дневне варијанте, или Кели Рутерфорд, чија је интерпретација ових ципела оличење тихог луксуза. Мери Џејн ципеле су постале платно за лични изражај: неко их носи на босу ногу уз ланену хаљину, док храбрије модне ентузијасткиње, попут Луси Бојнтон, експериментишу са упечатљивим чарапама и мрежастим најлонкама.

Инклузивност без модних правила

Највећа снага Мери Џејн модела лежи у њиховој универзалности. Оне не захтијевају одређене године нити специфичан тип грађе. Одлично функционишу уз:

  • Романтичне хаљине са карнерима (наглашавајући женственост),
  • Предимензионисане сакое и широке панталоне (ублажавајући строгу мушку силуету),
  • Кратке сукње и докољенице (за модерни препи изглед).

Дизајнерске куће попут Праде, Миу Миу и Ров непрестано редефинишу овај модел. Док једни теже авангарди и експериментисању са материјалима попут сомота и лаковане коже, други их своде на чисту, софистицирану есенцију која се носи од јутра до мрака.

Мери Џејн ципеле су манифест стила који слави удобност без жртвовања естетике. У прољећној сезони Мери Џејн се дефинитивно намеће као апсолутни фаворит. Оне су доказ да једна мала копча и један каишић могу у потпуности промијенити карактер хода, али и гардеробера, преноси Стил.

