Цијене нафте скочиле пет одсто након нове ексалације тензија у Ормуском мореузу

Цијене нафте данас су скочиле за око пет одсто, пошто су тензије између Сједињених Америчких Држава и Ирана ескалирале након напада на комерцијалне бродове у Ормуском мореузу.

Цијена нафте Брент кретала се на нивоу од 96 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI на око 88,8 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.

Америчка морнарица заплијенила је ирански брод током викенда након што је Техеран отворио ватру на бродове и поново успоставио контролу над Ормуским мореузом.

Иран је тако затворио кључни пловни након што је оптужио Вашингтон за кршење примирја које истиче ове недјеље.

САД су такође напале још један брод у Оманском заливу у вези са Ираном, који је циљао бродове у мореузу, чиме је тамошњи саобраћај готово заустављен.

Амерички предсједник Доналд Трамп упозорио је на даљу ескалацију ако се не постигне договор.

Разговори су и даље неизвјесни јер је Иран сигнализирао да можда неће присуствовати преговорима у Пакистану.

Застој пријети да продуби глобалну енергетску кризу, са у великој мјери блокираном виталном глобалном рутом за проток нафте и гаса.

(Танјуг)