Logo
Large banner

Додик: Од ПИК-а ништа добро не очекујемо ни у будућности, није дио Дејтона

Аутор:

АТВ
31.05.2026 12:27

Коментари:

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Савјет за спровођење мира у БиХ /ПИК/ није дио Дејтонског мировног споразума и од њега се ни убудуће не може очекивати ништа добро, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Једино би била добра одлука да дозволе народима да се мирно разиђу", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Он је указао да у ПИК-у сједе бирократе које преносе ставове удаљених канцеларија које немају никакве везе са реалношћу у БиХ, да се ПИК наметнуо као израз политичке воље дијела западних земаља, да у њему данас нема Русије и да је урушен консензус одлучивања.

"Тај савјет је себи прибавио моћ управо на позицијама политика које нису биле засноване на здравом разуму. Да ли је здраворазумски да у једној земљи 30 година покушавате да спроведете једну ствар? Да ли можда није вријеме да одустанете и покушате нешто ново?", упитао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

ОХР

Бивши високи представник

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Од Дејтона до протектората - ко заправо управља БиХ?

3 ч

0
Додик: Укидање функције високих представника мора бити праћено и укидањем њихових одлука

Република Српска

Додик: Укидање функције високих представника мора бити праћено и укидањем њихових одлука

5 ч

0
Угледни руски часопис: Република Српска - бастион српства уз вођство лидера Милорада Додика

Република Српска

Угледни руски часопис: Република Српска - бастион српства уз вођство лидера Милорада Додика

15 ч

6
Додик за АТВ-а: Српска позиционирана као савезник и стратешки партнер Русије

Република Српска

Додик за АТВ-а: Српска позиционирана као савезник и стратешки партнер Русије

17 ч

0

  • Најновије

13

23

Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

13

19

Срушила се зграда, четири особе погинуле, девет повријеђено: Ужас у Индији

13

04

Ови једноставни трикови ће вам помоћи да се ријешите пчела у дворишту

12

52

Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

12

48

Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner