Додик: Од ПИК-а ништа добро не очекујемо ни у будућности, није дио Дејтона

Савјет за спровођење мира у БиХ /ПИК/ није дио Дејтонског мировног споразума и од њега се ни убудуће не може очекивати ништа добро, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Једино би била добра одлука да дозволе народима да се мирно разиђу", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је указао да у ПИК-у сједе бирократе које преносе ставове удаљених канцеларија које немају никакве везе са реалношћу у БиХ, да се ПИК наметнуо као израз политичке воље дијела западних земаља, да у њему данас нема Русије и да је урушен консензус одлучивања.
"Тај савјет је себи прибавио моћ управо на позицијама политика које нису биле засноване на здравом разуму. Да ли је здраворазумски да у једној земљи 30 година покушавате да спроведете једну ствар? Да ли можда није вријеме да одустанете и покушате нешто ново?", упитао је Додик.
