Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

Украјинска тенисерка Марта Костјук елиминисала је Игу Швјонтек у осмини финала Ролан Гароса резултатом 2:0.
Тренутно 15. играчица свијета је била боља од четвороструке шампионке резултатом 7:5, 6:1.
Наредна ривалка биће јој боља из сусрета Елина Свитолина – Белинда Бенчић.
