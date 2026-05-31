Срушила се зграда, четири особе погинуле, девет повријеђено: Ужас у Индији

Најмање четири особе су погинуле, а девет је повријеђено када се петоспратна зграда срушила у насељу Мехраули, недалеко од Њу Делхија, потврдила је локална полиција.
Полиција је саопштила да је међу погинулима и једна жена и да је покренута истрага против власника зграде.
Повријеђени су пребачени у локалну болницу.
#InPhotos | A view of the building collapse site near Saket Metro station in New Delhi, where rescue and relief operations continued after the incident. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the spot to assess the situation and review ongoing rescue efforts with officials on… pic.twitter.com/gIJippk3sF— Hindustan Times (@htTweets) May 31, 2026
"Била је то петоспратна пословна зграда са много канцеларија и институтом за обуку. Многе канцеларије су биле затворене када се инцидент догодио, јер је био викенд. Када се зграда срушила, њени остаци су пали на сусједну зграду, заробивши многе испод ње", рекао је неименовани полицијски извор у Делхију.
