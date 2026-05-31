Срушила се зграда, четири особе погинуле, девет повријеђено: Ужас у Индији

СРНА

31.05.2026 13:19

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Најмање четири особе су погинуле, а девет је повријеђено када се петоспратна зграда срушила у насељу Мехраули, недалеко од Њу Делхија, потврдила је локална полиција.

Полиција је саопштила да је међу погинулима и једна жена и да је покренута истрага против власника зграде.

Повријеђени су пребачени у локалну болницу.

"Била је то петоспратна пословна зграда са много канцеларија и институтом за обуку. Многе канцеларије су биле затворене када се инцидент догодио, јер је био викенд. Када се зграда срушила, њени остаци су пали на сусједну зграду, заробивши многе испод ње", рекао је неименовани полицијски извор у Делхију.

