Цвијановић: Велика част присуствовати обиљежавању крсне славе Храма Свете Тројице

АТВ
31.05.2026 13:38

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да јој је била велика част да данас присуствује обиљежавању крсне славе Храма Свете Тројице у Бањалуци, празнику Силаска Светог Духа.

"Овај велики хришћански празник подсјећа нас на значај вјере, заједништва, међусобног поштовања и духовне снаге која нас окупља", навела је Цвијановићева на Инстаграму.

Она је честитала свештенству и вјерном народу уз жељу да празничне дане проведу у миру, здрављу, слози и Божијем благослову.

Жељка Цвијановић

храм Свете Тројице

Српски члан предсједништва БиХ

