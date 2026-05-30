Деђански: Нема новог високог представника без договора Русије, Кине и САД

Извор:
СРНА
Коментари:5
Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да нови високи представник у БиХ не може да буде изабран без сагласности и договора Кине, Русије и САД, истичући да ЕУ само може да покушава да га прогура, али да у томе неће успјети.
Упркос томе што се Русија, Кина, али и САД залажу за укидање ОХР-а, као и све већи број политичара у Европи, Деђански сматра није немогуће да нови високи представник, ипак, буде изабран.
Међутим, како је истакао, с обзиром на добре односе српског народа, прије свега предсједника СНСД-а Милорада Додика, а и Србије са америчком администрацијом и руским и кинеским пријатељима, не би требало да се деси нешто лоше.
- Ако високи представник добије њихову подршку, добиће је са реалним задатком и реалним задужењима шта треба да уради, али то сигурно неће бити против интереса Републике Српске - оцијенио је Деђански.
Коментаришући информације да је кандидат за новог високог представника италијански дипломата Антонио Занарди Ланди и да ће се о његовом именовању одлучивати на сједници Савјета за примјену мира у Сарајеву 3. и 4. јуна, Деђански је рекао да никакво рјешење без пристанка Москве, Пекинга и Вашингтона неће бити функционално.
- Ако се они нису договорили о томе од тога неће бити ништа с обзиром на то да ове три највеће силе, отприлике, имају заједнички или сличан став - изјавио је Деђански.
Он је указао на то да Срби и Српска треба да буду суздржани док не виде да ли је договор великих сила постигнут или је и ова најава само "наглабање" медија и оних који не желе добро Српској, чија је Народна скупштина донијела Декларацију о затварању ОХР-а и окончању функције високог представника.
- Ако буде договора Русије, Кине и САД, које имају добре односе са Додиком и властима Републике Српске, то значи да постоји неки пут ка деескалацији и решењу, а онда ми на основу тога треба да доносимо одлуке. Ако тог договора не буде, опет ћемо имати неког нелегалног високог представника и враћамо се старој причи - рекао је Деђански.
Према његовом мишљењу, ЕУ, која се већински залаже за останак ОХР-а и високог представника са садашњим овлаштењима, реално не може да уради ништа без Русије, Кине и САД.
- Она само може да квари ствари, али у овој ситуацији нема шта да квари, јер високи представник не може да буде изабран без сагласности три највеће светске силе - закључио је Деђански.
Тенис
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Бања Лука
3 ч4
Најновије
16
58
16
55
16
47
16
43
16
34
Тренутно на програму