Деђански: Нема новог високог представника без договора Русије, Кине и САД

СРНА

30.05.2026 14:03

Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да нови високи представник у БиХ не може да буде изабран без сагласности и договора Кине, Русије и САД, истичући да ЕУ само може да покушава да га прогура, али да у томе неће успјети.

Упркос томе што се Русија, Кина, али и САД залажу за укидање ОХР-а, као и све већи број политичара у Европи, Деђански сматра није немогуће да нови високи представник, ипак, буде изабран.

Међутим, како је истакао, с обзиром на добре односе српског народа, прије свега предсједника СНСД-а Милорада Додика, а и Србије са америчком администрацијом и руским и кинеским пријатељима, не би требало да се деси нешто лоше.

- Ако високи представник добије њихову подршку, добиће је са реалним задатком и реалним задужењима шта треба да уради, али то сигурно неће бити против интереса Републике Српске - оцијенио је Деђански.

Коментаришући информације да је кандидат за новог високог представника италијански дипломата Антонио Занарди Ланди и да ће се о његовом именовању одлучивати на сједници Савјета за примјену мира у Сарајеву 3. и 4. јуна, Деђански је рекао да никакво рјешење без пристанка Москве, Пекинга и Вашингтона неће бити функционално.

- Ако се они нису договорили о томе од тога неће бити ништа с обзиром на то да ове три највеће силе, отприлике, имају заједнички или сличан став - изјавио је Деђански.

Он је указао на то да Срби и Српска треба да буду суздржани док не виде да ли је договор великих сила постигнут или је и ова најава само "наглабање" медија и оних који не желе добро Српској, чија је Народна скупштина донијела Декларацију о затварању ОХР-а и окончању функције високог представника.

- Ако буде договора Русије, Кине и САД, које имају добре односе са Додиком и властима Републике Српске, то значи да постоји неки пут ка деескалацији и решењу, а онда ми на основу тога треба да доносимо одлуке. Ако тог договора не буде, опет ћемо имати неког нелегалног високог представника и враћамо се старој причи - рекао је Деђански.

Према његовом мишљењу, ЕУ, која се већински залаже за останак ОХР-а и високог представника са садашњим овлаштењима, реално не може да уради ништа без Русије, Кине и САД.

- Она само може да квари ствари, али у овој ситуацији нема шта да квари, јер високи представник не може да буде изабран без сагласности три највеће светске силе - закључио је Деђански.

