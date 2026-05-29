Аутор:Марко Гаврић
Одлазак Кристијана Шмита поново је отворио питање – да ли ће се промијенити однос међународне заједнице према БиХ и какву ће политику водити његов насљедник. Све је извјесније да би почетком јуна Савјет за имплементацију мира могао одлучивати о новом имену које долази на чело ОХР-а.
Из Италије стиже вијест да је та земља званично кандидовала Антонија Занардија Ландија. Лидер СНСД-а каже да Републику Српску занима само на који начин и како ће он да ради.
"Он треба да буде потврђен у Савјету безбједности УН-а и ми вјерујемо да ће се то десити. На тај начин би имао додатни легитимитет и за ту своју годину дана. У сваком случају уколико то буде мешетарење Нијемаца, Британаца то је за нас неприхватљиво", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Вријеме је показало да је неодржив концепт управљања странаца Босном и Херцеговином и то мора бити промијењено, јасан је Додик.
"Наш приступ је да треба укинути функцију високог представника, да је он отет од потписница анекса 10 и да је премјештен у неке друге центре одлучивања, да су својим дјеловањем расули БиХ", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Именима се и даље лицитара. Појавило се и ново, ријеч је о Вилијаму Ругеру из Америке. Ругер је дио покрета МАГА који заступа потпуно отклањање Америке из мијешања у унутрашње послове земаља широм свијета. Ако би амерички кандидат био изабран, то би било први пут у историји ОХР-а да је на челу ове институције особа из САД-а. Високи представник је дио Дејтонског споразума, али Канцеларија високог представника није, а Бонска овлаштења су супротна овом споразуму, истакла је Ана Тришић Бабић.
„Особа која се сад у овој ситуацији прихвати одговорности да буде високи представник овдје код нас да би лично од њега било фер, дан прије него што дође или дан кад сједне да каже ове одлуке више не важе јер ја овдје не желим да будем ни цар ни краљ", рекла је Ана Тришић Бабић, вршилац дужности директора Канцеларије за сарадњу Републике Српске.
Дио бошњачких политичких структура страхује да би нови високи представник могао имати блажи приступ према Републици Српској и мање спремности за наметање одлука. Премијер Српске Саво Минић поручио је да америчка администрација коју предводи предсједник Доналд Трамп праведно третира Српску.
" Сада долазимо у ситуацију да смо само равноправни, ништа друго, односно равноправни у смислу шта је оно што је дубина, ко шта блокира у БиХ, ко шта намеће и наравно да страхују од тога. Били су у повлаштеном положају све ово вријеме", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Према мишљењу предсједника ХДЗ-а БиХ Канцеларија високог представника одавно је требала завршити своју улогу у БиХ.
„Наш још један став је био врло јасан да се чак измјести Канцеларија ОХР-а из Сарајева рецимо у Брисел ако идемо ка Бриселској фази. Можда би нам то помогло да направимо један складан однос“, рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ.
Руска Федерација досљедно представља ставове Републике Српске у Савјету Безбједности Уједињених Нација ,а у вези са ситуацијом у БиХ, каже стручњак за међународне односе.
"У свијетлу ових неких посљедњих дешавања када је у питању овај сада можемо рећи такозвани али одлазећи високи представник у БиХ, морамо бити искрени и рећи да није било Руске Федерације то питање не би било апсолутно отворено све ове године", рекао је Бојан Шолаја, центар за међународне и безбједносне студије.
Име Шмитовог насљедника ће бити много више од дипломатског питања, јер ће показати да ли међународна заједница жели наставак досадашње политике интервенционизма или заокрет ка већој одговорности домаћих институција.
