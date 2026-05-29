Антонио Занарди Ланди званично кандидат за високог представника у БиХ

АТВ

АТВ
29.05.2026 16:20

Фото: Youtube/FederlegnoArredo

Италија је званично кандидовала Антонија Занардија Ландија за позицију високог представника у Босни и Херцеговини.

Према писању портала Политички.ба, италијанске власти наводе да је кандидатура Занардија Ландија представља посвећеност Италије западном Балкану.

У саопштењу се истиче да је ријеч о дипломати највишег ранга који је током каријере обављао бројне функције у Италији и иностранство, укључујући функцију дипломатског савјетника двојице предсједника Италије.

Наводе и да вјерују како је Занарди Ланди кандидат око којег чланови Савјета за имплементацију мира (ПИК) могу постићи консензус.

Раније је портал Кликс.ба писао да је Ланди избор Вашингтона, а коначни став се очекује 3. и 4. јуна када ће бити одржана сједница ПИК-а.

Америка промијенила став

Снажна подршка коју је ОХР уживао од стране САД-а нестала је доласком нове администрације предвођене Доналдом Трампом.

Хвала и збогом Шмиту: САД дипломатски окренула плочу

Заокрет САД према ОХР-у и ПИК-у дао се наслутити још прошле године на обиљежавању годишњице потписивања Дејтонског мировног споразума, када се на конференцији у Дејтону обратио замјеник државног секретара САД Кристофер Ландау и поручио да је Америка завршила са прављењем нација.

Потврда заокрета најбоље се осјетила на посљедњој сједници Савјета безбједности посвећеној БиХ. Тада је у дипломатском тону америчка представница Теми Брус поручила да нови високи представник у БиХ стиже са много ограниченијим сетом одговорности и да ће сва његова дјеловања бити фокусирана на домаће актере, односно њихово преузимање одговорности.

Човић: Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења

"Наредни високи представник мора да ужива повјерење свих заједница у БиХ. Суверена БиХ је она у којој домаћи политичари доносе одлуке подржане од међународних актера, а не диктирана", поручила је Брус и истакла да будући високи представник треба да испуњава поменуте услове - повјерење и непристрасност.

Ни ту није крај оштрих порука САД колегама у Европи. Најзвучнија је она да ПИК и европски "савезници" могу имати своја рјешења за новог високог представника, али да се пита и САД.

"Надамо се да ћемо радити са вама свима, али такође имамо своје кандидате на уму ако буде потребе. Времена је мало".

Ко је Антонио Занарди Ланди

Антонио Занарди Ланди рођен је 1950. године у Удинама, дипломирао је право на Универзитету у Падови, а дипломатску каријеру започео је крајем седамдесетих година. Био је први Италијан који је похађао престижну француску школу ЕНА у Паризу, институцију кроз коју су прошли бројни европски државници и дипломате.

Службовао је у Отави, Техерану, Лондону и Ватикану. Најважнији његови ангажмани су у Србији и Русији које је обављао од 2004. до 2006., односно 2010. до 2013. године.

У свом недавном интервјуу поручио је да се америчке политике према Европи и Балкану мијењају, тврдећи да се Вашингтон удаљава од политика које су биле присутне након Дејтона.

