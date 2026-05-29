Антонио Занарди Ланди званично кандидат за високог представника у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:2
Италија је званично кандидовала Антонија Занардија Ландија за позицију високог представника у Босни и Херцеговини.
Према писању портала Политички.ба, италијанске власти наводе да је кандидатура Занардија Ландија представља посвећеност Италије западном Балкану.
У саопштењу се истиче да је ријеч о дипломати највишег ранга који је током каријере обављао бројне функције у Италији и иностранство, укључујући функцију дипломатског савјетника двојице предсједника Италије.
Наводе и да вјерују како је Занарди Ланди кандидат око којег чланови Савјета за имплементацију мира (ПИК) могу постићи консензус.
Раније је портал Кликс.ба писао да је Ланди избор Вашингтона, а коначни став се очекује 3. и 4. јуна када ће бити одржана сједница ПИК-а.
Снажна подршка коју је ОХР уживао од стране САД-а нестала је доласком нове администрације предвођене Доналдом Трампом.
БиХ
Хвала и збогом Шмиту: САД дипломатски окренула плочу
Заокрет САД према ОХР-у и ПИК-у дао се наслутити још прошле године на обиљежавању годишњице потписивања Дејтонског мировног споразума, када се на конференцији у Дејтону обратио замјеник државног секретара САД Кристофер Ландау и поручио да је Америка завршила са прављењем нација.
Потврда заокрета најбоље се осјетила на посљедњој сједници Савјета безбједности посвећеној БиХ. Тада је у дипломатском тону америчка представница Теми Брус поручила да нови високи представник у БиХ стиже са много ограниченијим сетом одговорности и да ће сва његова дјеловања бити фокусирана на домаће актере, односно њихово преузимање одговорности.
БиХ
Човић: Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења
"Наредни високи представник мора да ужива повјерење свих заједница у БиХ. Суверена БиХ је она у којој домаћи политичари доносе одлуке подржане од међународних актера, а не диктирана", поручила је Брус и истакла да будући високи представник треба да испуњава поменуте услове - повјерење и непристрасност.
Ни ту није крај оштрих порука САД колегама у Европи. Најзвучнија је она да ПИК и европски "савезници" могу имати своја рјешења за новог високог представника, али да се пита и САД.
"Надамо се да ћемо радити са вама свима, али такође имамо своје кандидате на уму ако буде потребе. Времена је мало".
Антонио Занарди Ланди рођен је 1950. године у Удинама, дипломирао је право на Универзитету у Падови, а дипломатску каријеру започео је крајем седамдесетих година. Био је први Италијан који је похађао престижну француску школу ЕНА у Паризу, институцију кроз коју су прошли бројни европски државници и дипломате.
Службовао је у Отави, Техерану, Лондону и Ватикану. Најважнији његови ангажмани су у Србији и Русији које је обављао од 2004. до 2006., односно 2010. до 2013. године.
У свом недавном интервјуу поручио је да се америчке политике према Европи и Балкану мијењају, тврдећи да се Вашингтон удаљава од политика које су биле присутне након Дејтона.
