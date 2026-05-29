Тришић Бабић: Нови високи представник требало би да укине одлуке својих претходника

АТВ
29.05.2026 08:52

14
Ана Тришић Бабић
Фото: ЗИПАФОТО/Борислав Здриња

Вршилац дужности директора Канцеларије за сарадњу Српске Ана Тришић Бабић рекла је да је високи представник дио Дејтонског споразума, али Канцеларија високог представника није, те да су тзв. бонска овлаштења супротна овом споразуму.

Тришић Бабић је рекла да би особа која се прихвати дужности високог представника у БиХ требало да поништи одлуке својих претходника.

"Било би фер прије него што дође да каже "ове одлуке више не важе, ја не желим да будем овдје". Као што су стари високи представници наметали, тако нови може да укине", сматра она.

Тришић Бабић истиче да је ЕУ у инфериорној ситуацији јер су, како каже, САД дошле да нас изведу из море у којој живимо посљедњих 30 година.

Она каже да се ЕУ бори да високи представник остане у БиХ па чак и са скраћеним мандатом од двије године, уз наду да ће се у том периоду промијенити власт у САД-у и да ће интервенционизам поново овладати.

Када је ријеч о првом Европском самиту о економији и безбједности који је одржан у Бањалуци, Тришић Бабић је рекла да је то резултат напора представника власти Републике Српске.

Трамп: Нисмо поновили грешке из Ирака

Наводи да је све почело Молитвеним доручком у САД-у којем су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, лидер СНСД-а Милорад Додик и она. Додаје и да је потписивање меморандума са америчким компанијама резултат њихове посјете.

"Долазак Голд института у Бањалуку није била никаква врста лобирања, већ су они препознали да могу овдје да организују један тако битан скуп", истакла је Тришић Бабић.

Тришић Бабић је истакла да су Самиту присуствовали бројни потенцијални инвеститори, не само из САД-а већ и из европских земаља, попут Шпаније и Грчке.

Она је изразила наду да ће отварањем Канцеларије овог института у Бањалуци догађаји попут овог самита постати пракса.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

ОХР

Босна и Херцеговина

Татјана Трнинић

Коментари (14)
