Минић и генерал Флин разговарали о глобалним изазовима и економском развоју Српске

АТВ
28.05.2026 20:38

1
Саво Минић и генерал Флин
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и амерички генерал Мајкл Флин, бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност, разговарали су о актуелним глобалним изазовима, значају политичке стабилности и економском развоју Републике Српске.

"Драго ми је што сам имао прилику да у Бањалуци угостим генерала Мајкла Флина. У неформалном и срдачном разговору размијенили смо мишљења о актуелним глобалним изазовима, значају политичке стабилности и економском развоју Републике Српске", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Генерал Флин је предсједавајући Голд института за међународну стратегију у чијој органозацији је данас у Бањалуци одржан први Европски самит о економији и безбједности са више од 100 учесника из више од 20 земаља, преноси Срна

