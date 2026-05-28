Минић и генерал Флин разговарали о глобалним изазовима и економском развоју Српске

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и амерички генерал Мајкл Флин, бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност, разговарали су о актуелним глобалним изазовима, значају политичке стабилности и економском развоју Републике Српске.
"Драго ми је што сам имао прилику да у Бањалуци угостим генерала Мајкла Флина. У неформалном и срдачном разговору размијенили смо мишљења о актуелним глобалним изазовима, значају политичке стабилности и економском развоју Републике Српске", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Генерал Флин је предсједавајући Голд института за међународну стратегију у чијој органозацији је данас у Бањалуци одржан први Европски самит о економији и безбједности са више од 100 учесника из више од 20 земаља, преноси Срна
