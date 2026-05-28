Влада Републике Српске: За бесплатне уџбенике око 16 милиона КМ

Влада Републике Српске обезбиједиће највећи дио средстава за набавку уџбеника, а највећу подршку добиће ученици из изразито неразвијених општина, за које ће трошкови бити у потпуности покривени. Према предложеном моделу, јединице локалне самоуправе учествоваће са 20 одсто, а градови са 30 одсто у финансирању уџбеника за основце.
„Влада ће финансирати 80- 70% кад су у питању градови и јединице изразито неразвијене општина 100% финансира Влада, комплетна финансијска конструкција је у износу скоро 16 милиона марака са ПДВ-ом, од које је обавеза владе 12 милиона КМ а преостали износ распоређен између јединица локалне самоуправе“, рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске
Донесена је и одлука о продаји дијела акција државног капитала у предузећу „Орао“. За откуп 30 одсто акција понуђено је милион марака, уз преузимање постојећих обавеза предузећа и планирана улагања од девет милиона КМ у наредне три године.
„Орао да би се прилагодио неким другим производњама је неопходан инвеститор а овај инвеститор који долази је њихов главни купац он тренутно узим 60% њихове производње и који обавезује да ће преузети технолошке поступке и да ће задржати број радника и повећати а сад је 350 радника“, Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске
„У питању је компанија са којом Орао ради већ 30 година то је компанија која је у тренуцима кад Орао није имао средства да исплаћује плате и када је дуг био преко 10 милиона, преко 3 4 милиона авансно уплатио да би људи могли живе и да исплаћују своје плате“, рекао је Марко Мркајић, директор компаније ''Орао'' Бијељина.
ИРБ пружа могућност подршке привреди кроз осигурање новчаних потраживања у земљи и иностранству. То значи да ће привредници из Републике Српске моћи да осигурају своја извозна и домаћа потраживања посредством ИРБ-а.
„ИРБ је већ уговорила осигуравача из ЕУ путем којег ће осигурати потраживања и нико више неће морати да размишља да ли ће да наплати оно што је извезао, и исто тако моће да ради у земљи сви они који на било који начин не буду сигурни моће их осигурати преко ИРБ“, рекао је Недељко Ћорић, в.д. директора ИРБ-а.
Влада Српске донијела је и одлуку о повећању новчане накнаде за незапослене родитеље четворо и више дјеце. Мјесечни бруто износ по кориснику биће повећан са досадашњих 1.209 на 1.289 марака. Ријеч је о мјери подршке вишечланим породицама, а корисници овог права и даље ће имати обезбијеђено здравствено и пензијско осигурање.
„На мјесечном нивоу за око 5.000 корисника биће потребно додатних 403.050 КМ. Ова одлука ступа на снагу од августа и говоримо о повећању средстава од око два милиона“, Ирена Игњатовић, министар породице, омладине и спорта Републике Српске.
Влада Републике Српске усвојила је и информације о потреби финансирања инфраструктурних пројеката из средстава Јавних инвестиција у пет општина и градова у Републици Српској који ће, у складу са могућностима финансирања и расположивости буџетских средстава, бити финансирани са више од 20 милиона 220 хиљада марака. Према усвојеним информацијама, из Буџета Републике Српске биће финансијски подржани пројекти у Калиновику, Чајничу, Хан Пијеску, Добоју и Осмацима.
