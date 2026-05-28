У Бањалуци завршен први Eвропски самит о економији и безбједности

Аутор:

АТВ
28.05.2026 19:10

Голд институт у Бањалуци
Фото: ATV

У Бањалуци је вечерас завршен први Европски самит о економији и безбједности у организацији Голд института за међународну стратегију, на коме је било више од 100 учесника из више од 20 земаља.

У завршном обраћању "Пут напријед" говорио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Циљ овог догађаја је, између осталог, био представљање Републике Српске као мјеста међународног дијалога.

Самиту су присуствовали најистакнутији представници институција Републике Српске и других земаља, као и они из свијета бизниса, безбједности, дипломатије и политике, пише Срна.

Догађају су присуствовали и предсједавајући Голд института Мајкл Флин, амерички генерал и бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност, као и функционери из Србије.

Приликом отварања самита окупљенима су се обратили вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник Голд института за међународну сарадњу Ели Голд.

На скупу су уприличена бројна излагања, панели и фокусиране дискусије о темама попут развоја европске и трансатлантске сигурносне архитектуре и њене импликације за Балкан.

Учесници самита разговарали су и о економској отпорности, регионалној интеграцији и инвестиционим могућностима у балканским економијама, те о улози демократских институција, управљању и владавини права у смислу подршке безбједности и економском расту.

