Неправда над српским жртвама доказана ослобађајућом пресудом у Сарајеву

Аутор:Ивана Кордић
Ослобађајућа пресуда Рамизу Дураковићу која је данас потврђена од Апелационог вијећа суда БиХ, је срамна, истакао је је в.д директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих. Још једна неправда почињена над српским жртвама и цијелим српским народом.
„Ово је једно изругивање уопште и правди и правичности, ако уопште у БиХ нешто такво и постоји, након оваквих скандалозних пресуда. Тврдити да командант бригаде који се налазио на челу бригаде, чији су припадници починили ове злочине није имао никаква сазнања, нити постоји било каква инсинуација да је он могао имати сазнање је у најмању руку и вријеђање здравог разума“, казао је Виктор Нуждић, в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих.
Да ово није ни први ни посљедњи случај када је ријеч о командном кадру Армије ФБиХ и о појединим политичарима, показује и чињеница да су многи ослобођени или помиловани од стране судова у Федерацији. С друге стране, више од 200 особа српске националности и даље чека окончање судских процеса, уз знатно већи број осуђујућих пресуда. Управо због тога, правичност је упитна.
„Трачак наде је био да овај накарадни правни систем БиХ посебно што се тиче тужилаштва и суда БиХ, да ће једном кренути у неком добром правцу у смислу непристрасности и објективности, у смислу процесуирања и Хрвата и муслимана који су починили злочине над српским народом. Али ево кажем овај случај још једном показује да правде за Србе нема да за српске жртве нема правде И они процеси који започну буду окончани на овакав начин“, рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Драстичан несразмјер у броју осуђујућих пресуда, и политичка умјешаност суда, показује двоструке аршине, док за злочине над српским народом процеса готово нема или завршавају на овакав начин.
„Једноставно понижење, максимално понижење и тај суд ради да се једни од других што више удаљимо да ова држава потпуно престане да постоји и да на тај суд нико више не треба ни да се одазива, мора се наћи неки начин да се из те мреже из те клопке коју нам прави тај суд изађе, да људи једноставно могу да живе. Невјероватно, срамота, једноставно није нормално да за убиства одговара тј буде потпуно ослобођен и да нема довољно доказа то је бахатост безобразлук и политика“, рекла је Божица Живковић Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске.
„У том образложењу пише да је неспорно да је почињен злочин, да је неспорно да је командовао акцијом, али да није знао и да није био одговоран за злочине. Е сад ћу вам ја упоредити када се изричу пресуде Србима, а када се ослобађају Бошњаци. Он је учествовао у акцији и наводно није знао и суд образлаже то зашто га је ослободио, а рецимо Радован Караџић који физички није био на том простору или Милошевић су пресуђени за наводне ратне злочине“, рекао је Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић оцијенио је да је БиХ доживјела дефинитиван крај данашњом ослобађајућом пресудом.
